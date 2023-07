Tennis Titelverteidigerin Rybakina in Wimbledon in Runde drei Stand: 06.07.2023 20:40 Uhr

Titelverteidigerin Jelena Rybakina steht in Wimbledon in Runde drei. Die 24 Jahre alte Kasachin gewann in London gegen die Französin Alize Cornet mit 6:2, 7:6 (7:2).

Dabei profitierte sie am Ende auch von einer Verletzung ihrer Gegnerin. Cornet war beim Stand von 6:2, 5:5 für Rybakina ausgerutscht und konnte danach nur noch unter Schmerzen und mit einem dicken Verband am rechten Knie weiterspielen. Rybakinia trifft jetzt auf die Britin Katie Boulter.