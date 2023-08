Schach Carlsen rettet sich gegen Keymer in den Tiebreak Stand: 10.08.2023 18:26 Uhr

Der weltbeste Schachspieler Magnus Carlsen hat nach der Niederlage gegen Deutschen Vincent Keymer Revanche genommen - jetzt geht es in den Tiebreak

Carlsen entschied das zweite Duell in der vierten Runde des World Cups in Baku für sich. Der 18 Jahre ate Keymer hatte den Norweger zuvor in der ersten Partie völlig überraschend und zum ersten Mal in seiner Karriere geschlagen. Das Stechen mit zunächst zwei Partien Schnellschach wird am Freitag ausgetragen.

Keymar in Zeitnot

Einen Konzentrationsfehler Carlsens im Mittelspiel übersah Keymer, der mit den schwarzen Figuren in einer leicht schlechteren Stellung ins Endspiel ging. Carlsen erhöhte den Druck, während Keymer in Zeitnot geriet. Schließlich gab Keymer mit zehn Sekunden auf der Uhr und in beinahe aussichtsloser Lage auf.

Carlsen war von 2013 bis 2023 Weltmeister, bevor er Anfang des Jahres aus Motivationsgründen auf eine Titelverteidigung verzichtet hatte. In der ersten Partie gegen Keymer war ihm ein folgenschwerer Fehler in Zug 36 unterlaufen.

Der World Cup zählt zu den wichtigsten Turnieren im internationalen Schach. Über dreieinhalb Wochen ermitteln 206 Teilnehmer im offenen Turnier und 103 Teilnehmerinnen im Frauenturnier Sieger und Siegerin. Die besten drei qualifizieren sich für das achtköpfige Kandidatenturnier, dessen Sieger gegen den amtierenden Weltmeister Ding Liren antritt.