World Cup in Baku Deutsches Schach-Talent schlägt Magnus Carlsen Stand: 09.08.2023 20:17 Uhr

Deutschlands größtes Schachtalent Vincent Keymer hat zum ersten Mal in seiner Karriere gegen den früheren Weltmeister Magnus Carlsen gewonnen.

Die deutsche Nummer eins schlug den norwegischen Weltranglistenersten im Auftaktduell der vierten Runde des World Cups in Baku durch Aufgabe nach 58 Zügen. In der zweiten Partie am Donnerstag reicht Keymer ein Remis, um dank des zusätzlichen halben Punktes ins Achtelfinale einzuziehen.

Im vergangenen Dezember war Keymer bei der Schnellschach-WM Zweiter hinter Carlsen geworden. Bereits mit 14 Jahren war er zum Großmeister aufgestiegen, als jüngster Deutscher überhaupt. Die Hoffnungen, dass Keymer im Schach in Deutschland einen Boom auslösen könnte, nimmt der gebürtige Mainzer gelassen hin. "Also, wenn es funktioniert, ist es super" , sagte er, betonte aber auch: "Nur weil man ein sehr talentierter Spieler ist, heißt das nicht, dass man automatisch die Top fünf der Welt erreicht. Dafür gibt es zu viele ambitionierte Talente auf der Welt. Ich hoffe natürlich, dass es in diese Regionen geht."

Starke Leistung von Elisabeth Päthz

Die deutsche Nummer eins der Frauen, Elisabeth Pähtz (Erfurt), errang bei dem prestigeträchtigen Turnier in der Hauptstadt Aserbaidschans gegen Weltmeisterin Ju Wenjun aus China ebenso ein Remis mit den schwarzen Steinen wie Nationalspieler Rasmus Svane (Lübeck) gegen den Chinesen Wang Hao.

Die jeweils besten drei der 206 Teilnehmer im offenen Turnier und 103 Teilnehmerinnen im Frauenturnier qualifizieren sich für das Kandidatenturnier, in dem die Herausforderer für das WM-Match gegen den aktuellen Weltmeister Ding Liren (China) beziehungsweise die aktuelle Frauenweltmeisterin ermittelt werden.