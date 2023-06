Stanley Cup NHL-Finals: Golden Knights holen zweiten Sieg Stand: 06.06.2023 07:11 Uhr

Die Vegas Golden Knights haben die beiden ersten Heimspiele in den Stanley-Cup-Finals gewonnen. Vor der Reise nach Florida spricht viel für den ersten Triumph der noch jungen Organisation.

Die Vegas Golden Knights haben auch das zweite Heimspiel in den Finals um den Stanley Cup gegen die Florida Panthers gewonnen. Zwei Tage nach dem 5:2 zum Auftakt gab es ein 7:2 in der Glücksspielmetropole.

Wie am Samstag war Jack Eichel an zwei Treffern beteiligt, ehe er durch einen harten Hit zwischenzeitlich in die Kabine musste. Er bereitete das 1:0 und das 5:1 durch Jonathan Marchessault vor und war einer von sechs Vegas-Profis mit mindestens zwei Torbeteiligungen. Marchessault war zudem am 2:0 durch Alec Martinez beteiligt und mit drei Scorerpunkten der gefährlichste Profi auf dem Eis.

Mannschaft braucht vier Siege

Matthew Tkachuk erzielte im Schlussdrittel seinen zehnten Treffer für die Panthers in den Playoffs. Doch schon das 1:4 nur 14 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels durch Anton Lundell kam zu spät, um die Gastgeber ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

In der Best-of-Seven-Serie führen die Golden Knights 2:0. Für die Meisterschaft braucht eine Mannschaft vier Siege. Beide Teams stehen zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in den Stanley-Cup-Finals und haben den Titel noch nie gewonnen.

Die Panthers hatten sich nur via Wildcard als achtplatziertes Team der Eastern Conference für die Playoffs qualifiziert und dann direkt den überlegenen Hauptrundensieger aus Boston eliminiert. Gegen die Bruins hatten die Panthers nur ein Auswärtsspiel verloren, gegen die Golden Knights nun bereits schon zwei. Las Vegas war in der Hauptrunde das beste Team der Western Conference.