Auszeit für ein Jahr Meistertrainer Spalletti verlässt SSC Neapel Stand: 29.05.2023 13:44 Uhr

Luciano Spalletti wird die SSC Neapel nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft in diesem Jahr verlassen und eine Pause einlegen. Der 64-Jährige hat eigentlich noch einen Vertrag bis 2024.

" Aber wenn jemand kommt und sagt: Ich habe das Maximale erreicht, eine Phase meines Lebens ist abgeschlossen. Ich habe mit Ihnen noch einen Vertrag, aber ich würde gerne ein Jahr Sabbatical machen. Was macht man dann? Stellst du dich dem entgegen? ", fragte Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis und antwortete in der bekannten TV-Sendung "Che Tempo Che Fa" des Senders Rai3 selbst: " Man muss immer großzügig sein ."

Spalletti deutete Abschied schon an

Spalletti hatte Napoli in dieser Saison sensationell zum dritten Meistertitel der Vereinshistorie geführt. Es war der erste Erfolg in der Serie A seit 1990, als noch Weltstar Diego Maradona am Fuße des Vesuvs spielte. Schon seit einiger Zeit verdichteten sich aber die Anzeichen, dass der Trainer den Klub im Sommer verlassen wird. " Alles ist klar und besprochen, es muss nur noch kommuniziert werden ", hatte Spalletti schon jüngst auf Reporterfragen nach seiner Zukunft geäußert. Zwischen Coach und Präsident soll es gekriselt haben.