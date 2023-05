Serie A Juve unterliegt Milan - Champions League in weiter Ferne Stand: 28.05.2023 23:06 Uhr

Juventus Turin droht nach einer verkorksten Saison nun endgültig die kommende Champions League zu verpassen. Gegen den AC Milan setzte es eine bittere 0:1-Heimpleite.

Milan feierte am vorletzten Serie-A-Spieltag beim italienischen Rekordmeister Juventus ein ganz wichtiges 1:0. Das goldene Tor gelang Olivier Giroud in der 40. Minute.

Damit machen die Rossoneri aus einer zwischenzeitlich gebrauchten Saison mit dem Coppa-Aus und einigen Niederlage doch noch eine ordentliche daraus. Denn neben dem Champions-League-Halbfinale (Aus gegen Inter) sichern sich die von Pioli trainierten Lombarden das Ticket für die kommende Gruppenphase in der Königsklasse.

Juve - Champions League vorerst verpasst

Die Alte Dame um Coach Massimiliano Allegri hat mit dieser Niederlage noch vor dem letzten Spieltag das Minimalziel Champions-League-Ticket verpasst. Einzige Hoffnung: Die Bianconeri kriegen die jüngst wieder abgezogenen Punkte (zehn) am grünen Tisch wieder zurück. So aber geht Juve aktuell in die Qualifikation für die Conference League, hat immerhin noch Aussichten auf die Europa League.