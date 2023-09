Olympia in Paris Macron sieht Entscheidung zu russischen Athleten beim IOC Stand: 07.09.2023 11:21 Uhr

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will nicht über die Teilnahme russischer Sportler an den Olympischen Spielen in Paris entscheiden.

"Ich denke, dass nicht das Gastgeberland darüber entscheiden sollte, was das IOC tun soll", sagte Macron dem Sportmagazin "L'Équipe". Ob Athleten aus Russland und Belarus in Paris als neutrale Sportler starten dürfen, will das Internationale Olympische Komitee (IOC) erst noch entscheiden. Wann genau, steht bisher nicht fest.

"Ich möchte, dass das eine bewusste Entscheidung der Sportwelt ist und ich habe volles Vertrauen in (IOC-Chef) Thomas Bach", sagte Macron. Das IOC sollte, so Macron weiter, die Arbeit in voller Unabhängigkeit mit den nationalen Komitees führen. Es müsse aber auch Garantien präzisieren, sagte der französische Staatschef auf die Frage nach von Russland instrumentalisierten Athletinnen und Athleten.

Macron forderte zudem, russische Flaggen dürfe es bei Olympia in Paris nicht geben. Die Ukraine solle in die Beratungen einbezogen werden. Gleichzeitig sagte Macron über die mögliche Teilnahme russischer Sportler: "Dieses Thema darf nicht politisiert werden."