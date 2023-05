Schmerzende Achillessehne Lakers-Star Schröder hofft auf Kurztrip zum Arzt Stand: 09.05.2023 09:08 Uhr

Ein Sieg fehlt den Los Angeles Lakers noch zum Weiterkommen in den NBA-Playoffs. Dennis Schröder hofft auf einen baldigen Erfolg - für einen Kurztrip zum Arzt nach Deutschland.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hofft auf einen schnellen vierten Sieg der Los Angeles Lakers in den NBA-Playoffs und dadurch auf genug Zeit für einen Kurztrip zum Arzt nach Deutschland.

"Dann werde ich zu Dr. Müller-Wohlfahrt fliegen", kündigte der Basketballer nach dem 104:101 gegen die Golden State Warriors an. Er habe wieder Beschwerden an der Achillessehne, berichtete der 29 Jahre alte Braunschweiger nach dem Sieg in Spiel vier, durch das die Lakers in der Best-of-Seven-Serie gegen den Titelverteidiger nun 3:1 führen und nur noch einen weiteren Erfolg zum Weiterkommen brauchen.

Weil es im anderen Halbfinale der Western Conference zwischen den Phoenix Suns und den Denver Nuggets 2:2 steht, geht diese Serie über mindestens sechs Partien, und die Lakers hätten deswegen bei einem Sieg nach fünf Spielen eine kleine Pause. Dies würde Schröder gerne zu einer Behandlung bei Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt nutzen, der jahrzehntelang auch die Fußballer der deutschen Nationalmannschaft und des FC Bayern München behandelte und unter Sportlern einen hervorragenden Ruf genießt.

"Ein, zwei Tage wären schon gut, wenn ich da ein komplettes Programm habe, fünf bis sechs Stunden da bin und mit ihm Behandlung mache", sagte Schröder. "Heute ging es auch wieder, es war in Ordnung. Aber wenn ich bei Dr. Müller-Wohlfahrt bin, dann ist es komplett weg. Ich habe das ja im Sommer auch gemacht."