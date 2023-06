Vor EM-Start Im strömenden Regen: U21 trainiert erstmals in Georgien Stand: 20.06.2023 11:35 Uhr

Zwei Tage vor dem Auftaktspiel gegen Israel hat die deutsche U21-Nationalmannschaft ihre erste Trainingseinheit im EM-Land Georgien absolviert.

Alle 23 Fußballer nahmen im strömenden Regen an der Einheit in Batumi teil. Auch der zuletzt angeschlagene Kilian Fischer absolvierte zumindest das Aufwärmprogramm mit dem Team. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo war in der Nacht zum Montag in der Stadt am Schwarzen Meer gelandet, am Montag gab es einen trainingsfreien Tag.

Diesen nutzte das Team unter anderem zu einem Strandspaziergang an der Promenade von Batumi. Am Mittwoch reist die Auswahl nach Kutaissi, wo für den Titelverteidiger am Donnerstag das erste EM-Spiel gegen Israel (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) ansteht. Weitere Gegner in der Gruppe sind Tschechien (25. Juni) und EM-Titelkandidat England (28. Juni).