Verpasster Meistertitel Gündogan über BVB: Große Vereine wachsen an Niederlagen Stand: 09.06.2023 13:32 Uhr

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ist zuversichtlich, dass sein früherer Verein Borussia Dortmund nach der verpassten deutschen Meisterschaft bald wieder in der Bundesliga angreifen kann.

"Ich denke, die Historie hat gezeigt, dass große Vereine an knappen Niederlagen in Finalspielen eher immer gewachsen sind, statt dass sie es im größeren Stil zurückgeworfen hat. So sollte es der BVB jetzt auch angehen", sagte Gündogan im Interview mit "Sport1" (Freitag).

Die Borussia war vor zwei Wochen am letzten Saisonspieltag nicht über ein 2:2 gegen den FSV Mainz 05 hinausgekommen und musste dem FC Bayern München den Titel überlassen. "Ich denke nicht, dass kommende Saison die Erwartungshaltung für den BVB riesig sein wird. Die Mannschaft ist sehr talentiert, die Rückrunde war enorm stark. Sébastien Haller hat ihnen einen großen Schub verliehen", sagte Gündogan.

Gündogan war 2016 vom BVB zu Manchester City in die englische Premier League gewechselt und bestreitet am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) mit dem englischen Club in Istanbul das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand.

Die Bundesliga hält er trotz des Wechsels von Jude Bellingham von Dortmund zu Real Madrid weiterhin auch für ambitionierte Spieler für attraktiv. "Bei mir war es damals weniger eine Entscheidung gegen die Bundesliga, sondern viel mehr eine Entscheidung für eine neue Herausforderung in einem neuen Land unter einem Weltklasse-Trainer. Die Bundesliga bleibt aber eine sehr starke Marke", sagte Gündogan.