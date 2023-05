Playoffs in der NHL Grubauers Kraken gegen Dallas wieder in Führung Stand: 08.05.2023 08:55 Uhr

Die Seattle Kraken haben in den NHL-Playoffs in der Serie gegen die Dallas Stars wieder die Führung übernommen. Nationaltorwart Philipp Grubauer war einmal mehr ein sicherer Rückhalt.

Seattle gewann am Sonntagabend (07.05.2023) das dritte Spiel gegen die Dallas Stars mit und führt damit in der Halbfinal-Serie der Western Conference mit 2:1. Zum Einzug ins Finale der Western Conference braucht ein Team in der Best-of-Seven-Serie vier Siege. Die nächste Partie ist ebenfalls in Seattle. Nationalkeeper Grubauer machte wie schon die ganzen Playoffs über erneut ein starkes Spiel und parierte 24 der 26 Schüsse auf sein Tor.

Die Kraken spielen erst ihre zweite NHL-Saison und stehen erstmals in den Playoffs. In der ersten Runde setzte sich die Mannschaft völlig unerwartet gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche durch. Sollten sich die Kraken gegen Dallas durchsetzen und ins Finale der Western Conference einziehen, geht es dort entweder gegen die Edmonton Oilers um Nationalspieler Leon Draisaitl oder die Vegas Golden Knights. In der Serie steht es nach zwei Partien 1:1.

Panthers brauchen noch einen Sieg zum Einzug ins Ost-Finale

In der Eastern Conference fehlt den Florida Panthers nur noch ein weiterer Sieg zum Einzug in die Final-Serie im Osten. Gegen die Toronto Maple Leafs holten die Panthers ein 3:2 nach Verlängerung. Sie stehen nach drei Spielen bei drei Siegen. Die New Jersey Devils verhinderten unterdessen durch ein 8:4 gegen die Carolina Hurricanes in dieser Halbfinal-Serie ein 0:3 nach Siegen und verkürzten auf 1:2.