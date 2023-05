Eishockey in der NHL Edmonton gleicht aus - Draisaitl trifft doppelt Stand: 07.05.2023 07:44 Uhr

Leon Draisaitl ist in der NHL weiter in Topform. Auch dank des deutschen Eishockey-Stars bleiben die Edmonton Oilers in den Playoffs im Rennen.

Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der NHL ihre Playoff-Serie gegen die Vegas Golden Knights zum 1:1 nach Siegen ausgeglichen.

Am Samstag (Ortszeit) dominierten die Oilers das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie in der nordamerikanischen Liga auswärts mit 5:1 (4:0, 1:0, 0:1). Dabei trumpfte auch Draisaitl erneut auf.

Doppelpack von Leon Draisaitl

Nach seinem Vierer-Pack im verlorenen Auftaktspiel traf Draisaitl doppelt und erzielte im achten Playoff-Spiel der Saison sein 13. Tor. Seit mehr als 100 Jahren hat kein NHL-Spieler so oft in den ersten acht Playoff-Partien getroffen. Der gebürtige Kölner hat nach insgesamt 45 Playoff-Spielen seiner NHL-Karriere nun 30 Tore auf dem Konto – in der Club-Geschichte der Oilers erreichte nur Eishockey-Legende Wayne Gretzky diese Marke schneller - nämlich nach 37 Spielen.

Draisaitl traf nach zweieinhalb Minuten im Überzahlspiel zur 1:0-Führung und ließ nach 16 Spielminuten das 4:0 folgen. Beim 2:0 trafen die Oilers ebenfalls aus dem Powerplay, das 3:0 gelang ihnen in Unterzahl.

Oilers überragen im Überzahlspiel

" In den Playoffs können dir die Special-Teams Spiele gewinnen ", sagte Draisaitl zu den drei Toren, bei denen nicht fünf gegen fünf Feldspieler auf dem Eis standen. " Wir bauen auf solche Situationen und erarbeiten uns einige Powerplay-Möglichkeiten ." Kein Team in den aktuellen Playoffs ist aus dem Überzahlspiel treffsicherer als die Oilers.

Neben Draisaitl traf auch dessen Co-Star Connor McDavid zweimal, beim 5:0 auch aus dem Powerplay. Durch den Auswärtssieg haben sich die Oilers den Heimvorteil gesichert, die dritte Partie der Zweitrundenserie findet in der deutschen Nacht zum Dienstag in Edmonton statt.