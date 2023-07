Bundesliga Frühes Aus im Trainingslager: Bayer-Stürmer Azmoun verletzt Stand: 24.07.2023 19:55 Uhr

Für Fußball-Profi Sardar Azmoun ist das Trainingslager von Bayer Leverkusen bereits nach einem Tag beendet.

Der iranische Nationalspieler zog sich in der Auftakt-Einheit des Bundesligisten im österreichischen Saalfelden eine muskuläre Verletzung in der linken Wade zu. Wie der Club mitteilte, wird der 28 Jahre alte Angreifer deshalb bereits am Dienstag die Heimreise nach Leverkusen antreten und unmittelbar mit der Reha beginnen.

Der Pflichtspielstart am 12. August im DFB-Pokal beim Hamburger Landespokalsieger Teutonia Ottensen ist für ihn damit gefährdet. Azmoun hat seit seinem Wechsel 2022 aus St. Petersburg immer wieder mit Erkrankungen und Verletzungen zu kämpfen.