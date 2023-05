Bundesliga FC Bayern mit drei Änderungen: Goretzka und Musiala draußen Stand: 27.05.2023 15:36 Uhr

Mit drei Änderungen in der Startelf will Trainer Thomas Tuchel die letzte Meisterchance des FC Bayern München nutzen. Für das letzte Saisonspiel beim 1. FC Köln rücken gegenüber dem 1:3 in der Vorwoche gegen RB Leipzig Dayot Upamecano, Ryan Gravenberch und Leroy Sané ins Team.

Dafür sitzen Joao Cancelo, Leon Goretzka und Jamal Musiala ebenso zunächst auf der Bank wie Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting nach Verletzungspause. Zur Startelf gehört derweil Thomas Müller.

Mehr Siege versprochen

Tuchel versprach unabhängig vom Ausgang des Meisterfinales für die kommende Saison mehr Siege vom FC Bayern München. "I hate to lose" ("Ich hasse es, zu verlieren"), sagte Tuchel bei Sky kurz vor dem Anpfiff der entscheidenden Partie beim 1. FC Köln. In der Spielzeit 2023/24 werde der Ehrgeiz beim Rekordmeister "ungebrochen" sein. "Wir werden mit einem Ziel arbeiten - mehr Spiele zu gewinnen, mehr Stabilität zu gewinnen. Und das werden wir auch hinbekommen", sagte Tuchel.

Bei den Kölnern muss der langjährige Stammtorhüter Timo Horn bei seinem Abschied nach 21 Jahren aus dem Verein zunächst auf ein Abschiedsspiel verzichten. Trainer Steffen Baumgart hatte dies angekündigt, weil Horn nur noch die Nummer zwei ist und es für die Bayern noch um den Titel geht.

Kapitän Jonas Hector, der an seinem 33. Geburtstag das letzte Spiel seiner Karriere absolvieren wird, steht dagegen wie erwartet in der Startelf, die exakt jene ist, die Baumgart im Vorfeld angekündigt hatte.