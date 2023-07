Testspiele BVB gewinnt 6:0 gegen US-Zweitligist - Terzic unzufrieden Stand: 28.07.2023 10:54 Uhr

Klarer Sieg im Test für den BVB, deutliche Kritik von Trainer Terzic. Das Sabitzer-Debüt wird am Sonntag gegen Manchester United erwartet.

Borussia Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic hat sich unzufrieden mit dem ersten BVB-Auftritt in den USA beim Testspielsieg gegen den Fußball-Zweitligisten San Diego Loyal gezeigt.

"Wir haben besonders in der ersten Halbzeit unzählige Bälle im Spielaufbau verloren, viele technische Fehler gemacht. Was uns gar nicht gefallen hat, war die Reaktion. Dass wir uns, wenn wir die Bälle verloren haben, nicht mehr freigemacht haben", befand Terzic nach dem 6:0-Erfolg. "Wir haben zu null gespielt, hatten das aber eigentlich nicht verdient", sagte Terzic.

Der deutsche Vizemeister gewann vor 12.207 Zuschauern durch die Treffer von Julien Duranville (2. Minute), Youssoufa Moukoko (27.), Marco Reus (60.), Thomas Meunier (62.), Sébastien Haller per Foulelfmeter (68.) und Paul Besong (89.).

Duranville und Nico Schlotterbeck mussten wegen leichter Blessuren vorzeitig ausgewechselt werden. Die Diagnosen stehen noch aus. "Aber wir sind froh über die Testspiele. Wir sind froh, dass wir Top-Bedingungen zum Trainieren haben. Den Reisestress nehmen wir dafür in Kauf", sagte Terzic.

Noch nicht dabei war BVB-Neuzugang Marcel Sabitzer, der sein Debüt aber bald feiern wird. "Wir wollen ihm die Zeit geben, sich anzupassen. Aber der klare Plan ist, dass er am Sonntag gegen Manchester United zum Einsatz kommt", sagte Terzic. Der für etwa 20 Millionen Euro verpflichtete Mittelfeldspieler vom FC Bayern München habe aber schon komplett mit der Mannschaft trainiert. Gegen Manchester United City (31. Juli/3.00 Uhr MESZ in Las Vegas) und den FC Chelsea (3. August/2.30 Uhr MESZ in Chicago) soll Neuzugang Felix Nmecha, der aus Gründen der Belastungssteuerung noch fehlte, auf dem Platz stehen.