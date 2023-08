Transfermarkt Bayer Leverkusen verpflichtet Torhüter Kovar Stand: 15.08.2023 10:07 Uhr

Bayer Leverkusens Torwart Lukas Hradecky bekommt im Kampf um die Position als Stammkeeper in der Fußball-Bundesliga neue Konkurrenz.

Am Dienstag teilte der Werksclub die Verpflichtung den tschechischen Torhüter Matej Kovar mit. Laut Information des Vereins wechselt der 23 Jahre alte U21-Nationalspieler von Manchester United aus der englischen Premier League nach Leverkusen und erhält bei den Rheinländern einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Kovar war in der vergangenen Saison von Manchester an den tschechischen Verein Sparta Prag verliehen worden und konnte dort in 32 Partien Spielpraxis sammeln. Zur Ablösesumme machte Leverkusen keine Angaben. "Er ist ein Spieler mit großen Perspektiven, von dem wir uns in den kommenden Jahren einiges versprechen", erklärte Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Bislang war der Finne Hradecky (33) die unangefochtene Nummer eins im Leverkusener Tor. Sein Vertrag bei Bayer läuft noch bis 2026.