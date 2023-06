Formel 1 in Barcelona Verstappen holt die Pole - Hülkenberg stark Stand: 03.06.2023 17:27 Uhr

Weltmeister Max Verstappen hat sich souverän die Pole Position für den Großen Preis von Spanien am Sonntag (04.06.2023, 15 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) gesichert.

Der Red-Bull-Pilot setzte sich im Qualifying auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya vor Lokalmatador Carlos Sainz im Ferrari und McLaren-Pilot Lando Norris (England) durch. Für den Niederländer ist es die 24. Pole seiner Formel-1-Karriere und bereits die vierte der Saison.

"Ich mag es einfach immer wieder, nach Barcelona zu kommen" , freute sich Verstappen anschließend. "Tolle Strecke, tolle Fans, und ich habe tolle Erinnerungen. Hoffentlich kommt am Sonntag noch eine schöne Erinnerung dazu."

Hülkenberg schlägt Fan-Liebling Alonso

Haas-Pilot Nico Hülkenberg fuhr als Achter zum vierten Mal in diesem Jahr in die Top Ten und blieb damit vor Fanliebling Fernando Alonso im Aston Martin.

Starke Vorstellung: Nico Hülkenberg fuhr in die Top Ten

"Ich bin sehr zufrieden. Wir starten am Sonntag in den Punkten, also ist es natürlich auch das Ziel, am Ende in den Punkten zu landen" , kündigte Hülkenberg den Kampf um eine Top-Ten-Platzierung an.

Debakel für Leclerc, auch Russell schwach

Ferrari-Star Charles Leclerc, im vergangenen Jahr noch WM-Zweiter und Pole-Setter in Spanien, startet nach einem Qualifying-Debakel nur von Platz 19.

Kaum besser erging es Mercedes-Pilot George Russell auf Rang zwölf und Sergio Perez, der im zweiten Red Bull lediglich Elfter wurde.

Reifen schonen wird ein Schlüsselfaktor

Die Pole Position ist auf der Strecke vor den Toren Barcelonas besonders wertvoll. Bei den 32 bisherigen Rennen startete der spätere Sieger 23-mal von Rang eins. Ein weiterer Faktor dürfte es sein, die Reifen zu schonen. Das Streckenlayout wurde nämlich im Vergleich zu den vergangenen Jahren verändert, der Kurs ist nun schneller und flüssiger, er fordert aber auch das Material stärker.

Für das Rennen am Sonntag besteht laut dem Wetterdienst der Formel 1 ein nennenswertes Regenrisiko. Bereits das dritte freie Training am Samstag war von Niederschlag beeinflusst, im Qualifying tröpfelte es anfangs. Red Bull gewann alle bisherigen sechs Saisonrennen, vier Siege gingen an Verstappen. Sein Vorsprung auf Perez beträgt 39 Punkte.