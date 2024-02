Neue Formel-1-Saison 2024 - Das ist neu in der Formel 1 Stand: 20.02.2024 21:27 Uhr

Weltmeister Max Verstappen und seine Verfolger testen von diesem Mittwoch an (21.02.24) für drei Tage ihre neuen Autos für die bevorstehende Formel-1-Saison. 87 Tage nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi treffen sich die Teams, um die Rekordsaison von 24 Rennen plus sechs Sprintrennen in Angriff zu nehmen.

Die Tests finden auf dem Bahrain International Circuit jeweils von 10.00 bis 19.00 Uhr Ortszeit (8.00 - 17.00 Uhr MEZ) statt. Große Regeländerungen im technischen Bereich gibt es nicht, sodass die meisten Wagen Weiterentwicklungen der Vorjahresmodelle sind.

Rekordsaison mit 24 Rennen und sechs Sprints.

Ab dem 2. März wird in 24 Rennen und sechs Sprints der nächste Weltmeister gesucht. Um die Logistik wegen des am 10. März beginnenden islamischen Fastenmonats Ramadan zu erleichtern, finden die ersten beiden Saisonrennen in Bahrain und Saudi-Arabien samstags statt. Training und Qualifying werden dabei jeweils donnerstags und freitags sein. Aber dem Großen Preis von Australien am 24. März drehen die Fahrer dann wieder im gewohnten Rhythmus die Runden mit dem Rennen am Sonntag.

Perez: "Wir wissen, dass es zu viele Rennen sind"

Nicht alle Fahrer sind mit der großen Zahl an Rennen zufrieden. "Wir wissen, dass es zu viele Rennen sind. Es wird ein brutaler Kalender für alle, die in den Sport involviert sind" , sagte Verstappens Teamkollege Sergio Perez, dem nach eigenem Bekunden maximal 20 Rennen lieber wären, "aber das habe nicht ich zu entscheiden" , fügte der mexikanische Routinier an.

Immerhin wurde das Reglement der Sprintrennen insofern geändert, dass die Teams nun auch während der betreffenden sechs Wochenenden an den Autos arbeiten dürfen. Das war bis zu dieser Saison an den Sprint-Wochenenden wegen der strikten "Parc-ferme-Regelung" nicht möglich.

Ändert sich die Favoritenrolle?

Max Verstappen ist erneut der große Favorit. Und was macht Lewis Hamilton? Es ist einer der spektakulärsten Wechsel in der Formel-1-Geschichte. Der Rekordweltmeister bestreitet seine letzte Saison für Mercedes, nach zwölf Jahren wird er sich 2025 Ferrari anschließen. Doch dass der inzwischen 39-Jährige auch 2024 alles dafür tun wird, dass Mercedes so erfolgreich wie möglich ist, daran besteht überhaupt kein Zweifel.

Lewis Hamilton

Aber nicht nur Max Verstappen glaubt an ein "etwas unangenehmes" Jahr: "Lewis hat sicher eine großartige Beziehung zu allen dort." An einem gewissen Punkt werde Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff "ihm aber sagen: 'Es tut mir leid, du kannst nicht mehr an bestimmten Meetings teilnehmen.'"

Wie hat sich Mercedes entwickelt?

Die Ausgangslage ist recht klar. Mercedes kommt aus einer Saison, in der das Team erstmals seit zwölf Jahren ohne einen einzigen Sieg blieb. Ferrari hat bloß einmal gewonnen, ansonsten ging 2023 alles an Red Bull. Dort wiederum waren die Verhältnisse zwischen Verstappen und Sergio Perez so deutlich, dass kaum jemand noch an ein spannendes Stallduell glauben mag.

Insgesamt bleibt die Zahl der Teams gleich. Der Rennstall des US-Amerikaners Michael Andretti wurde nicht zugelassen. Jedoch gibt es für die neue Saison zwei Namensänderungen bei den Teams. Der Schwesterrennstall von Red Bull heißt nun nicht mehr Toro Rosso, sondern Racing Bulls. Und "Sauber" hat den recht kurzen "Namensausflug" zu Alfa Romeo beendet und heißt wieder wie Gründer Peter Sauber.

Der "ewige" Nico Hülkenberg

Der ewige Nico Hülkenberg (36) ist auch in diesem Jahr dabei, mit Haas nimmt der Rheinländer einen neuen Anlauf - in veränderter Besetzung. Der vor allem dank der Netflix-Doku ziemlich prominente Teamchef Günther Steiner musste nach erfolglosen Jahren gehen, für ihn rückt Ayao Komatsu ins erste Glied. Es sollte besser werden: Zuletzt war Haas wieder ans Ende des Feldes zurückgefallen.

Nico Hülkenberg

Weiterhin in der Zuschauerrolle ist Mick Schumacher, der 24-Jährige bleibt Ersatzpilot bei Mercedes, will aber auch wieder selbst Rennen fahren. Deshalb startet Schumacher parallel in der Langstrecken-WM für Alpine, mit den 24 Stunden von Le Mans im Juni als Höhepunkt.

Mick Schumacher