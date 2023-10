Qualifying Formel 1 in Austin Leclerc nach Verstappen-Patzer auf der Pole Position Stand: 21.10.2023 00:18 Uhr

Charles Leclerc hat sich im Qualifying beim Großen Preis der USA die Pole Position für das Rennen am Sonntag, 22.10.2023, 21 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) gesichert. Leclerc profitierte von einem Patzer des Weltmeisters Max Verstappen.

Ein Fahrfehler kostete Formel-1-Champion Verstappen den besten Startplatz für den Großen Preis der USA. Weil der Red-Bull-Pilot in der Qualifikation am Freitagabend (20.10.2023, Ortszeit) in Austin kurz neben die Strecke geriet, wurde ihm seine Bestzeit von den Rennkommissaren gestrichen. Daher startet Ferrari-Fahrer Charles Leclerc am Sonntag (21.00 Uhr) in Texas von der Pole Position.

Verstappen nur auf Spartplatz sechs

Zweiter bei der Startplatzjagd wurde Lando Norris im McLaren vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Verstappen musste sich mit dem sechsten Rang begnügen.

Beim einzigen freien Training ebenfalls am Freitag hatte Verstappen als Schnellster Leclerc im Ferrari um rund anderthalb Zehntel abgehängt.

Frühes Aus für Hülkenberg

Für Nico Hülkenberg war der Arbeitstag bereits nach dem ersten Abschnitt der Qualifikation beendet. Trotz neuer Bauteile an seinem Haas-Rennwagen kam der 36-Jährige nicht über Rang 16 hinaus. Auf seiner Schlussrunde fühlte er sich von den Red-Bull-Fahrern leicht behindert.

Verstappen hatte bereits vor knapp zwei Wochen in Katar seinen dritten Titelgewinn in Serie perfekt gemacht. Red Bull ist zudem bereits Konstrukteursweltmeister. Für Verstappen geht es im Saison-Endspurt noch um mögliche Rekorde wie die meisten Grand-Prix-Siege in einer Saison. 14 der 17 Rennen in diesem Jahr hat der Niederländer gewonnen, seine Bestmarke aus dem Vorjahr steht bei 15 Erfolgen.

Vor dem Hauptrennen auf dem Circuit of the Americas fährt die Formel 1 in der Nacht zum Sonntag (ab 0.00 Uhr) noch einen Sprint. Es ist das fünfte von sechs dieser auf rund 100 Kilometer verkürzten Rennen in dieser Saison