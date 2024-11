Formel 1 Ferrari und die WM - Hamilton soll es richten Stand: 24.11.2024 11:44 Uhr

Der früher so erfolgsverwöhnte Formel-1-Pilot Lewis Hamilton greift 2025 noch einmal an. Der siebenmalige Weltmeister will bei Ferrari an alte Zeiten anknüpfen.

Hamilton feiert am 7. Januar 2025 seinen 40. Geburtstag. Gut zwei Monate später wird er sein erstes Rennen für Ferrari absolvieren - nach 18 Jahren als Pilot von Rennwagen mit Mercedes-Motor. Der Spanier Carlos Sainz muss für den charismatischen Briten sein Cockpit bei der Scuderia räumen, Hamiltons Platz bei Mercedes nimmt der junge Italiener Andrea Kimi Antonelli ein.

Dass Lewis Hamilton auch im höheren Rennfahreralter noch immer zu den besten Rennfahrern der Formel 1 zählt, stellte er nicht zuletzt beim drittletzten Rennen 2024 unter Beweis: Nachdem der Brite bereits im Training mit seiner Schnelligkeit in der Glitzermetropole Las Vegas die Kollegen das Fürchten lehrte, drehte der 105-malige Grand-Prix-Sieger im Rennen in den USA so richtig auf.

Nach einer ganzen Reihe von schnellsten Rennrunden hatte sich Hamilton von Startplatz zehn aus nach vorne gearbeitet, musste im Ziel nur seinem Teamkollegen George Russell den Vortritt lassen. Russell hatte das Potenzial des Rennwagens bereits im Qualifying ausgeschöpft und war von der Pole Position aus gestartet.

Hamilton verlässt Mercedes: "Neues Kapitel aufschlagen"

"Ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit war, ein neues Kapitel aufzuschlagen" , hatte der meinungsstarke Engländer vor der Saison 2024 gesagt, als er seinen Wechsel von Mercedes weg nach Italien zu Ferrari bekannt gegeben hatte. Und er gab zu, denselben Traum zu haben, den vermutlich die meisten autobegeisterten Menschen in sich tragen: einmal Ferrari zu fahren. Als Rennfahrer am besten gleich eine ganze Saison lang. Oder länger. Hamiltons Kontrakt beim Team aus Maranello soll für mehrere Jahre gelten.

Die beiden restlichen Rennen des Jahres 2024 (Katar/1. Dezember und Abu Dhabi/ 8. Dezember) wird Hamilton nutzen, um seine neue alte Stärke zu zementieren. Denn nicht nur im nächtlichen Las Vegas brillierte er. Sondern er zeigte Mitte des Jahres seine nicht nachlassenden Qualitäten, als er seinen Heim-Grand-Prix in Silverstone gewann und zwei Rennen später in den belgischen Ardennen mit seinem zweiten Saisonsieg nachlegte.

Konstrukteurs-WM - Ferrari hat noch gute Chancen

In der Konstrukteurswertung ist Mercedes aktuell abgeschlagen auf Rang vier. Dafür ist Ferrari noch relativ gut im Rennen, das Team konnte den Rückstand auf McLaren vor den beiden letzten Rennen auf 24 Punkte verkürzen. Vielleicht sitzt der siebenmalige Fahrer-Weltmeister Lewis Hamilton am 16. März 2025 in seinem neuen roten Rennoverall beim Start in die neue Formel-1-Saison im Auto des Konstrukteurs-Weltmeisters?

Die Latte in Sachen Erwartungen liegt für den Routinier sowieso schon hoch. Aber der Engländer weiß, wie Fahrer-Weltmeister geht - besser als jeder andere aktive Pilot.