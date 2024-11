Formel 1 in Las Vegas Verstappen kürt sich wieder zum Champion Stand: 24.11.2024 08:59 Uhr

Max Verstappen hat sich in Las Vegas vorzeitig zum vierten Mal die WM-Krone in der Formel 1 gesichert. Mercedes holte sich dort allerdings einen Doppelsieg.

George Russell setzte sich am Sonntag problemlos vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton durch, Ferrari raste mit Carlos Sainz auf Rang drei. Verstappen ging während des Rennens ungewohnt behutsam zu Werke und kam hinter Sainz' Teamkollege Charles Leclerc als Fünfter ins Ziel.

Der 27 Jahre alte Niederländer machte kurz vor Mitternacht Ortszeit vor der Glitzerkulisse in der Wüste Nevadas seinen vierten Triumph in Serie perfekt, mit dem er zu den sechs bislang erfolgreichsten Fahrern in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse aufsteigt. "Oh mein Gott, was für eine Saison. Danke, Jungs. Wir haben alles gegeben" , rief der Champion nach der Zieldurchfahrt in den Boxenfunk. "Heute war das eine taktische Meisterleistung" , betonte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko, "er hat das Auto nach Hause gebracht in wirklich großem Stil."

McLaren nutzt Chance nicht

Lando Norris, in der WM ärgster Kontrahent von Verstappen, konnte den Titelverteidiger in den USA nicht ansatzweise unter Druck setzen und kam auf Rang sechs ins Ziel. Um den vorzeitigen vierten Titelgewinn des Niederländers zu verhindern, hätte Norris vor Verstappen ins Ziel kommen müssen. Nun ist der Titelverteidiger bei den verbleibenden Rennen in Katar (1. Dezember) und Abu Dhabi (8. Dezember) nicht mehr einzuholen. Nico Hülkenberg präsentierte sich stark und wurde Achter.

Verstappen zieht mit Vettel gleich

Verstappen liegt mit vier Titeln jetzt gleichauf mit Sebastian Vettel, der in den Jahren 2010 bis 2013 ebenfalls für Red Bull eine solche Serie hinlegte. Auch der Franzose Alain Prost war viermal Weltmeister. Besser als Verstappen waren nur noch der Argentinier Juan Manuel Fangio (5) sowie die beiden Rekordweltmeister Michael Schumacher und Lewis Hamilton (7). Der Engländer ist noch immer aktiv und wechselt im Winter von Mercedes zu Ferrari.