Saisonfinale in der Formel 1 Verstappen vs Norris - the trend is your friend?

Vor den letzten sechs Saisonrennen liegt Max Verstappen 52 Punkte vor Lando Norris. Noch nie hat ein Fahrer einen solchen Rückstand aufgeholt. Dennoch scheint die Aufholjagd nicht aussichtslos.

Von Till Kleindiek

Die Geschichte der Saison 2024 ist schon jetzt klar: Es ist die einer Aufholjagd. Einzig ihr Ausgang ist ungewiss. Dominierten Red Bull und Dreifach-Weltmeister Max Verstappen in der ersten Saisonhälfte das Geschehen noch mit sieben Rennsiegen, wartet der Niederländer nun seit dem großen Preis von Barcelona Mitte Juni auf einen Erfolg.

Red Bull versinkt im Chaos

Der Trend zeigt nach unten und Red Bull ist seit Monaten in Aufruhr. An der Teamspitze sah sich Christian Horner mit massiven Vorwürfen konfrontiert und der schon länger schwelende Machtkampf mit Berater Dr. Helmut Marko drohte zu eskalieren, wenn dies nicht eigentlich schon längst geschehen ist.

Von öffentlichen Rücktrittsforderungen von Verstappen Vater Jos über Oliver Mintzlaff, der das Statement zu Horners Entlassung bereits in Auftrag gegeben haben soll, bis hin zu ominösen Datenleaks, die im Paddock verbreitet wurden. Das alles glich mehr einer Reality-Show, als einer Rennserie.

Christian Horner am Kommandostand.

Zusätzlich verließ Star Designer Adrien Newey, der sich in der kommenden Saison Aston Martin anschließen wird, das Team. Auch auf der Strecke folgte der rasante Abstieg. Updates schlugen fehl und die einst Unbesiegbaren rutschten teilweise als vierte Kraft hinter Mercedes, Ferrari und McLaren.

Verstappen geht voran

Gut ein Jahr nach der erfolgreichsten Zeit des Teams steht man vor einem Scherbenhaufen, der, so scheint es, mit aller Kraft nur von einem Mann zusammengehalten wird: Max Verstappen.

Deutlich machte der von Mercedes umworbene Spitzenfahrer klar, auch nächstes Jahr Teil des Teams sein zu wollen. Und den Streit zwischen seinen beiden Vorgesetzten klärte der zum Erzieher avancierte Weltmeister ebenfalls mit einem mehr als deutlichen Bekenntnis zu seinem langjährigen Freund und Förderer Marko.

Max Verstappen hat bislang 61 Rennen in der Formel 1 gewonnen.

Englische Auferstehung

Parallel zum freien Fall der Roten Bullen erlebt ein englisches Traditionsteam aus Woking seine Renaissance. McLaren hat seit der Saisonhälfte das mit Abstand schnellste Auto und stellt das wohl beste Fahrerduo im Feld.

Oscar Piastri und Lando Norris sind beide gleichermaßen Spitzenpiloten, realistische Chancen, Verstappen doch noch zu entthronen, hat mit 52 Punkten Rückstand jedoch nur der Brite Norris. Betrachtet man den so entscheidenden Trend vor dem Saisonendspurt so ist mit vier Siegen aus den letzten sechs Rennen aktuell Papaya das Nonplusultra der Königsklasse.

Lando Norris in Barcelona.

Sechs Kurse bringen die Entscheidung

In Austin, Mexiko, Brasilien, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi werden in den Hauptrennen insgesamt noch 150 Punkte zu holen sein, hinzu kommen in Austin, Brasilien und Katar noch einmal drei Sprintrennen, in denen es für den Gewinner jeweils acht Punkte gibt.

Für den Briten ist der Gewinn der Weltmeisterschaft noch aus eigener Kraft möglich. Dazu müssten aber bei allen verbleibenden Rennwochenenden ganz oben auf dem Treppchen stehen und dies scheint beim Blick auf den bisherigen Saisonverlauf trotz guter Form eher unwahrscheinlich.

Vielmehr wird schon in den ersten Rennen nach der dreiwöchigen Pause zu sehen sein, ob Red Bull einen Schritt nach vorn gemacht hat und den papayafarbenen Boliden aus Woking Paroli bietet.

Lando Norris und Max Verstappen klatschen ab.

Das sieht auch Marc Surer, langjähriger TV-Experte und Ex-Formel 1 Pilot so: "Die dreiwöchige Unterbrechung war gleichbedeutend mit der letzten Möglichkeit, Updates ans Auto zu bringen. Je schlechter diese an Verstappens Wagen funktionieren, desto höher sind Norris' Chancen, dem Niederländer die WM-Krone noch zu entreißen."

Auch das Thema Ausfall rückt für den Schweizer in der entscheidenden Saisonphase in den Fokus. "Auch wenn man es auf keinen Fall will, kann dies jetzt vorentscheidend sein! Fällt Verstappen aus, hat Red Bull richtig Druck. Fliegt Norris ab oder versagt der Motor wäre alle Hoffnung dahin" Ohnehin sieht der 73-Jährige nur bei einem Ausfall von Verstappen wirklich realistische Chancen für Norris.

Teamkollege als Königsmacher?

Eine Schlüsselfigur im Titelkampf könnte Norris' McLaren-Teamkollege Oscar Piastri werden. Der Australier kann selbst um Siege mitfahren, wurde aber von seinem Team offiziell zum Edelhelfer deklariert. Schafft er es regelmäßig, Verstappen hinter sich zu halten, könnte dies den amtierenden Weltmeister entscheidende Punkte im Titelkampf kosten.

Oscar Piastri gewann 2024 in Budapest sein erstes Formel 1 Rennen.

Geht es nach Surer, hilft Jäger Norris am Ende aber auch die hochkarätige Schützenhilfe nicht. "Verstappen ist mein Favorit. Er ist zu schnell, zu reif, zu ausgeglichen. Norris fehlt aus meiner Sicht einfach der Killerinstinkt, den alle Weltmeister haben."

Die Vorzeichen sind also klar. Der Niederländer hat den Vorteil, aber Norris hat den Trend aktuell auf seiner Seite und ist in Lauerstellung. Der 24-Jährige könnte nach 12 Jahren wieder einmal einen WM-Titel in die Vitrine seines britischen Traditionsrennstalls stellen, Verstappen würde mit seinem vierten Titel in Folge die Leiter auf dem Weg in den Olymp seines Sport weiter im Eiltempo besteigen. Die kommenden acht Wochen werden zeigen, wer den Trend wirklich seinen Freund nennen kann!