Formel 1 in Las Vegas Quali - Russell Schnellster, Verstappen vor Norris Stand: 23.11.2024 08:55 Uhr

Im womöglich entscheidenden Formel-1-Rennen der Saison startet der WM-Führende Max Verstappen vor seinem Verfolger Lando Norris.

An George Russell als schnellster Fahrer der Qualifikation in Las Vegas kam der Red-Bull-Pilot zwar nicht heran, war aber schneller als Norris und geht von Rang fünf ins Rennen. McLaren-Fahrer Norris startet mit der sechstbesten Zeit der Qualifikation ebenfalls aus der dritten Startreihe.

Russell war im Mercedes mit 1:33,186 Minuten am schnellsten, für ihn ist es die vierte Pole Position seiner Karriere. Neben ihm in der ersten Startreihe steht Carlos Sainz im Ferrari. In Reihe zwei stehen Piere Gasly im Alpine und Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Nico Hülkenberg im Haas geht von Rang neun in das drittletzte Saisonrennen (Morgen ab 7 Uhr live im Ticker bei der Sportschau).

Verstappen kann seinen vierten WM-Titel perfekt machen

Verstappen kann in Las Vegas seinen vierten WM-Titel in Serie vorzeitig besiegeln. Vor dem Rennen am Samstagabend führt er im Klassement mit 62 Punkten Vorsprung auf Lando Norris. Mit einem Sieg stünde der 27-Jährige als Champion fest, insgesamt darf er nicht mehr als zwei Punkte auf seinen britischen Verfolger im McLaren einbüßen.

Verstappens Teamkollege Sergio Pérez war bereits im ersten Abschnitt der Qualifikation ausgeschieden. Franco Colapinto sorgte mit einem Unfall im zweiten Abschnitt für die erste längere Verzögerung des Rennwochenendes. Für Williams war es der nächste teure Zwischenfall, schon in Brasilien hatte das Team beide Fahrzeuge umfangreich reparieren müssen.