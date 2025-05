Orte, Zeiten, Live-Sendungen Das sind die World University Games 2025 Stand: 14.05.2025 18:31 Uhr

Ein zentrales Sportereignis des Sommers werden die FISU World University Games an Rhein und Ruhr und in Berlin. Hier gibt es alle Infos zum Großereignis.

Zwölf Tage lang treten vom 16. bis 27. Juli Studierende aus aller Welt in olympischen Sportarten gegeneinander an und dürften für ein besonderes Flair im Ruhrgebiet und in der Hauptstadt sorgen. WDR und ARD werden live von den Wettkämpfen berichten.

Was sind die FISU World University Games?

Als zweitgrößtes Multisportevent nach den Olympischen Spielen bewirbt der Veranstalter, der Internationale Hochschulsportverband (FISU), seine World University Games. Bis 2021 hießen sie noch Sommer-Universiade. 8.500 Athletinnen und Athleten aus bis zu 150 Ländern treten in 18 klassischen Sportarten gegeneinander an.

Fakten zu den University Games 2025

Wer überträgt die FISU Games live?

Viele Wettbewerbe werden im WDR-Fernsehen und im Livestream auf sportschau.de live gezeigt. In der ARD-Sportschau am Wochenende im Ersten laufen zudem Zusammenfassungen. Diese sind dann natürlich auch auf sportschau.de zu finden - genau wie aktuelle Berichte und Informationen.

Welche Sportarten gibt es?

In 18 olympischen und einer paralympischen Sportart finden Wettbewerbe statt. Durch die FISU vorgegebene Kernsportarten sind Badminton, Basketball, Bogenschießen, Fechten, Geräteturnen, Judo, Leichtathletik, Rhythmische Sportgymnastik, Schwimmen, Taekwondo, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Wasserball und Wasserspringen.

Die Sportarten der University-Games 2025

Vom Veranstalter ausgewählte Zusatzsportarten sind Beachvolleyball, Rudern, 3x3-Basketball, 3x3-Rollstuhlbasketball. Erstmals ist damit auch eine paralympische Disziplin vertreten.

Wie ist der Zeitplan?

Die Spiele beginnen am Mittwoch, 16. Juli, mit der Eröffnungsfeier in der MSV-Arena in Duisburg und dem Volleyballturnier. Sie enden am Sonntag, 27. Juli, mit Leichtathletik, Rudern und der Abschlussfeier im Landschaftspark Duisburg-Nord.

Der Zeitplan Sportart Zeitraum Badminton 17. bis 26. Juli Basketball 16. bis 26. Juli 3x3-Basketball 17. bis 20. Juli 3x3-Rollstuhlbasketball 17. bis 20. Juli Beachvolleyball 21. bis 26. Juli Bogenschießen 22. bis 26. Juli Fechten 17. bis 22. Juli Geräteturnen 22. bis 26. Juli Judo 23. bis 26. Juli Leichtathletik 21. bis 27. Juli Rhythmische Sportgymnastik 17. bis 21. Juli Rudern 25. bis 27. Juli Schwimmen 17. bis 23. Juli Wasserball 17. bis 26. Juli Wasserspringen 17. bis 23. Juli Taekwondo 17. bis 23. Juli Tennis 17. bis 26. Juli Tischtennis 17. bis 24. Juli Volleyball 16. bis 24. Juli

Wo finden die University Games 2025 statt?

Ausrichter ist die Rhein-Ruhr-Region in Nordrhein-Westfalen zusammen mit Berlin. Die teilnehmenden Städte im Ruhrgebiet sind Bochum, Duisburg, Essen, und Mülheim an der Ruhr. Düsseldorf wurde aus Kostengründen gestrichen, dafür sind Hagen und Berlin als sogenannte Partnerstädte eingesprungen.

Die Veranstaltungsorte Stadt Veranstaltungsort Sportart Bochum Lohrheidestadion Leichtathletik Jahrhunderthalle 3x3-Basketball,

3x3-Rollstuhlbasketball Duisburg MSV-Arena Eröffnungsfeier Landschaftspark Duisburg-Nord Schlussfeier Regattabahn Duisburg Rudern ASC Duisburg Wasserball DSV Duisburg Wasserball Walter-Schädlich-Halle Basketball Sportpark Duisburg Beachvolleyball Essen Messe Essen Fechten, Judo

Geräteturnen,

Rhythmische

Sportgymnastik

Taekwondo,

Tischtennis Grugahalle Basketball Sporthalle Am Hallo Basketball Grugabad Wasserspringen ETuF Essen Tennis Sportpark Am Hallo Stadion Bogenschießen Zeche Zollverein Bogenschießen Mülheim an der Ruhr Westenergie Sporthalle Badminton Hagen (Partnerstadt) Ischelandhalle Basketball Berlin (Partnerstadt) Großsporthalle Hämmerlingstraße Volleyball Horst-Korber-Sportzentrum Volleyball Max-Schmeling-Halle Volleyball Sportforum Hohenschönhausen Volleyball Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Schwimmen,

Wasserspringen

Was kosten die Tickets?

Ein sogenannter Ground Pass, der Zutritt zu allen Wettbewerben bietet, kostet für Erwachsene 79 Euro. Tagestickets für Berlin, Essen und Duisburg sowie für das Lohrheidestadion in Bochum gibt es für 13 Euro, die Volleyball- und Basketballwettbewerbe kosten 18 Euro.

Wer darf teilnehmen?

Studierende, die am letzten Tag des Veranstaltungsjahres zwischen 18 und 25 Jahre alt sind und die eine Nominierung von ihrem Hochschulsportverband erhalten haben.

Welchen sportlichen Wert haben die University Games?

Die Veranstalter versprechen Weltklasseniveau und verweisen auf Olympiasieger und andere bekannte Athleten, die bei vergangenen Ausgaben dabei waren. Beispielsweise gewann der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen ein Jahr vor seinem Olympasieg 2016 in Rio de Janeiro auch Gold bei der Sommer-Universiade 2015.

Haben die Spiele schon einmal in Deutschland stattgefunden?

Ja, im Jahr 1989 ist Duisburg als Ausrichter eingesprungen. Ursprünglich war Sao Paolo in Brasilien vorgesehen, musste aber aus finanziellen Gründen kurzfristig zurückziehen.