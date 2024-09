Erte Programmpunkte stehen fest Noch 300 Tage - University Games kommen in Fahrt Stand: 25.09.2024 08:57 Uhr

Die World University Games finden 2025 im Ruhrgebiet und Berlin statt. In 18 Sportarten kämpfen 8.500 Athlet:innen aus 150 Ländern in den Städten Duisburg, Bochum, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen und Berlin um Medaillen.

In nicht einmal 300 Tagen wird das Ruhrgebiet Schauplatz eines der größten Sportfestivals der Welt in 2025: Die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games sollen ein riesiges Sportfestival in den Städten Duisburg, Essen, Bochum, Mülheim an der Ruhr, Hagen und Berlin werden.

Bereits jetzt stehen die ersten Acts der Eröffnungsveranstaltung fest: Top-Star Ayliva wird im Rahmen der feierlichen Zeremonie in der Duisburger Arena gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester einen Auftritt absolvieren. Daneben werden weitere Künstler/-innen wie Rapper und Sänger Montez auf der Bühne stehen. Wer dabei sein will, kann sich schon kümmern: Erste Tickets für die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games gehen ab sofort in den Verkauf und sind bis zum 15. November 2024 zu rabattierten Preisen erhältlich.

18 Sportarten in sechs Städten

Ayliva ist einer der Shootingstar der deutschen Musikszene. Als gebürtige Recklinghäuserin passt die 26-Jährige natürlich gut zu den University Games. "Ich freue mich riesig darauf, die Eröffnungsfeier in meiner Heimatregion musikalisch mitzugestalten und Menschen aus aller Welt zusammenzubringen", erklärt Ayliva. Weitere Künstler/-innen, die bei der Eröffnungsfeier jeweils vom WDR-Funkhausorchester begleitet werden, sollen noch bekanntgegeben werden.

Bei den World University Games kämpfen in 18 Sportarten 8.500 Athlet/-innen aus 150 Ländern in den Städten Duisburg, Bochum, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen und Berlin um Medaillen.

Zweitgrößte Multi- Sportveranstaltung der Welt

Die World University Games - früher Universiade genannt - sind eine internationale Multisportveranstaltung, die seit 1959 in zweijährlichem Rhythmus stattfindet und von der Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) organisiert wird. Im Wechsel mit den sportartspezifischen Studierenden-Weltmeisterschaften (World University Championships, WUC) in geraden Jahren werden die World University Games in ungeraden Jahren durchgeführt.

Die World University Games werden, ähnlich wie die Olympischen Spiele, im Winter und im Sommer ausgetragen. Die Games sind die zweitgrößte Multisportveranstaltung der Welt nach den Olympischen Sommerspielen.