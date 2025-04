WDR-Sport NRW probt Olympia: In 99 Tagen beginnen die World University Games Stand: 08.04.2025 06:35 Uhr

Im Juli finden in NRW die World University Games 2025 statt - die Welthochschulspiele. Am Montag ist die Fackel in NRW angekommen.

Von Victor Fritzen

Beachvolleyball im Sportpark Duisburg, Judo in der Messe Essen oder Leichtathletik in Wattenscheid: Im Sommer wird viel los sein in den Städten an Rhein und Ruhr. In gut drei Monaten beginnt nämlich ein sportliches Großereignis, das viele wohl nicht auf dem Schirm haben: die Weltstudentenspiele "World University Games".

Nach Olympia und den Paralympics sind sie das drittgrößte Multisportevent der Welt. Ähnlich wie bei den "großen Spielen" gibt es eine Fackel, die am Montagabend am Flughafen Essen/Mülheim angekommen ist. Sie war im Januar in Turin entzündet worden und ist seither durch Deutschland gereist.

In den kommenden Wochen wird sie bis zur Eröffnungsfeier am 16. Juli in Duisburg von Athleten, Ehrenamtlern und Promis durch NRW getragen. Die erste Etappe übernimmt Hip-Hop-Weltmeisterin Stella Richter.

Was sind die World University Games?

Früher wurde das Event "Universiade" genannt. Heute sind es so etwas wie die Olympischen Spiele für Studierende. Teilnehmen können ausschließlich Studierende zwischen 18 und 25 Jahren, die auch Leistungssport betreiben.

Sie gelten oft als Sprungbrett für junge Sportler, die an Olympia mal teilnehmen möchten. Viele Athleten, die bei der Universiade Medaillen gewonnen haben, haben später auch bei den Spielen hervorragende Leistungen gezeigt.

Wo und wann finden die Wettbewerbe statt?

1989 fanden die Spiele schon mal in NRW statt, damals etwas kleiner und "nur" in Duisburg. Diesmal sie verteilt auf Bochum, Duisburg, Hagen, Mülheim an der Ruhr und Essen. Dazu kommt Berlin.

Los geht’s am 16. Juli mit einer großen Eröffnungsfeier im Stadion des MSV Duisburg. Eine klassische Abschlussfeier gibt es nicht, stattdessen ein Abschlusskonzert mit Deichkind am 27. Juli im Landschaftspark Duisburg-Nord.

Die Organisatoren werben damit, dass ausschließlich bestehende Sportstätten genutzt werden, die teilweise modernisiert werden.

Wie viele Sportler sind bei den World University Games dabei?

Erwartet werden 8.500 Sportlerinnen, Sportler und Funktionäre aus 150 Ländern. Zum Vergleich: Bei Olympia 2024 in Paris waren es etwa 11.500 Athletinnen und Athleten aus mehr als 200 Ländern.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Universitätsspiele sind mit den 3x3-Rollstuhlbasketballern auch Para-Sportler dabei. Deutschland plant mit etwa 350 Athletinnen und Athleten. Welche das sind, steht allerdings noch nicht genau fest.

Es gibt drei Nominierungsrunden. Die erste war Anfang April, da hat der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband die ersten 16 der 350 geplanten Teilnehmer nominiert.

Olympia-Vierte Margarita Kolosov

Darunter ist Top-Athletin Margarita Kolosov, die bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris mit einem starken vierten Platz im Mehrkampf auf sich aufmerksam machte. Sie freue sich auf das "nächste große Highlight ihrer Karriere".

Am Ende kommt die deutsche Delegation voraussichtlich auf 500 Personen - das wäre Rekord. Ähnlich große Delegationen erwarten die Organisatoren aus Japan, China, Südkorea und den USA.

Wie komme ich an Eintrittskarten?

Anders als bei Olympischen Spielen sind die Preise für Eintrittskarten für Welt-Hochschulspiele erschwinglich. Tagestickets sind bereits ab 13 Euro zu bekommen. Beim Bogenschießen in Essen ist an einigen Tagen sogar der Eintritt frei.

Neben den Sportveranstaltungen wird es auch Kultur- und Unterhaltungsprogramme geben, unter anderem Konzerte von Ski Aggu und Querbeat in Bochum.

Was haben die World University Games mit Olympia zu tun?

Für die Sportler sind die Welt-Unispiele einerseits so etwas wie eine Leistungsschau und könnten ein Sprungbrett zu den nächsten Spielen in Los Angeles 2028 sein.

NRW-Ministerpräsident Wüst hält neben Mülheims Oberbürgermeister Marc Buchholz die Flamme der Welthochschulspiele. Daneben Niklas Börger, CEO Rhine-Ruhr 2025 und Sina Diekmann, Chief Sports Officer Rhine-Ruhr 2025.

Andererseits macht Ministerpräsident Hendrik Wüst keinen Hehl daraus, dass sie auch als eine Art Generalprobe für Olympia dienen sollen. NRW sei "der perfekte Gastgeber". Mit der Ausrichtung unterstreiche man das "Angebot an den organisierten Sport in Deutschland und der Welt".

Nordrhein-Westfalen ist bereit für Olympische und Paralympische Spiele an Rhein und Ruhr.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU)

Deutschland strebt eine Bewerbung für 2036 oder 2040 an. Ob die Menschen in NRW wirklich, wie Wüst sagt, "Bock auf sowas haben", oder eher ablehnend reagieren, wird sich zeigen. Vielleicht schon in diesem Sommer an Rhein und Ruhr.

Unsere Quellen: