Gute Leistung in der Diamond League Yemisi Ogunleye auch in Lausanne vorn dabei Stand: 22.08.2024 22:50 Uhr

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye (Mannheim) hat knapp zwei Wochen nach ihrem Gold-Coup von Paris erneut eine starke Leistung gezeigt.

Bei der Diamond League in Lausanne belegte die 25-Jährige am Donnnerstag (22.08.2024) mit 19,55 Metern den zweiten Platz hinter der US-Amerikanerin Chase Jackson, die mit 20,64 Metern Saisonbestleistung stieß. Dritte wurde Sarah Mitton aus Kanada (19,52). Alina Kenzel (17,95/Stuttgart) belegte den achten Platz.

"Einfach das machen, was ich liebe"

Ogunleye, die drei gültige Versuche stieß, war das Meeting gelassen angegangen. "Ich gehe ohne jeglichen Druck in den Wettkampf. Ich freue mich darauf, vor dem Publikum einfach das zu machen, was ich liebe" , hatte sie zuvor gesagt.

Ogunleye hatte in Paris sensationell Gold gewonnen. Mit der Siegweite von 20,00 Metern kürte sie sich zur ersten deutschen Kugelstoß-Olympiasiegerin seit Astrid Kumbernuss vor 28 Jahren. "Wir haben auf den Punkt performt" , sagte Ogunleye, die sich mit ihrem Erfolg ins Rampenlicht gestoßen hat: "Mehr Leute sprechen einen an, wollen ein Foto machen oder haben Fragen. Das hat sich am meisten verändert. Das ist auch schön, das genieße ich."

Weber Dritter, Lückenkemper Sechste

Der Olympia-Sechste Julian Weber wurde im Speerwerfen mit 87,08 Metern Dritter hinter dem Sieger Anderson Peters aus Grenada (90,61 Meter) und dem Inder Neeraj Chopra (89,49 Meter). Sprinterin Gina Lückenkemper, die in Paris mit der Staffel Bronze holte, landete über die 100 Meter in 11,19 Sekunden auf dem sechsten Rang. Der Kopf sei nach Olympia noch "arg zermatscht", sagte die frühere Europameisterin. "Ich bin aktuell zu Hause eigentlich nur am Schlafen." Den Lauf gewann die Britin Dina Asher-Smith in 10,88 Sekunden.

Hochspringerin Christina Honsel bewältigte 1,92 Meter und wurde damit gute Vierte. Olympiasiegerin und Weltrekordhalterin Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine wurde ihrer Favoritenrolle mit einer übersprungenen Höhe von 1,99 Metern gerecht.

Weltklasseleistung über 800 Meter

Jessica-Bianca Wessoly belegte über die 200 Meter in Abwesenheit der Weltelite mit einer Zeit von 22,83 Sekunden den zweiten Platz. Den Sieg holte sich die Ungarin Boglarka Takacs in 22,76 Sekunden.

Eine Weltklasseleistung zeigte über die 800 Meter der Kenianer Emmanuel Wanyonyi. Der Olympiasieger gewann in 1:41,11 Minuten und lief damit Weltjahresbestleistung sowie die zweitschnellste Zeit der Geschichte.

Duplantis deklassiert die Konkurrenz

Am Mittwoch hatte Stabhochsprung-Olympiasieger Armand Duplantis seine Ausnahmestellung abermals unter Beweis gestellt. Der schwedische Weltrekordler siegte mit dem Meetingrekord von 6,15 Metern und deklassierte die Konkurrenz.