Die Zukunft der Leichtathletik Kampf um junge Fans - "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit" Stand: 21.08.2023 10:41 Uhr

Die Leichtathletik will junge Fans weiter für ihre Disziplinen begeistern. Der Weltverband sieht sich in einem "Wettlauf gegen die Zeit" - und will neue Weg gehen, um relevant zu bleiben.

Leichtathletik ist eine der traditionsreichsten Sportarten der Welt. Doch sie ist eng verbunden mit den Olympischen Spielen. Zwischen zwei Auflagen der Sommerspiele spielt sie eine deutlich kleinere Rolle in der medialen Wahrnehmung.

In der Leichtathletik tummeln sich allerdings starke Charaktere, die Athletinnen und Athleten iefern immer wieder spektakuläre Leistungen ab. Sportliche Erfolgsgeschichten, aber auch Dramen gibt es über das ganze Jahr verteilt jede Menge. Auch beim Weltverband World Athletics fragt man sich deshalb längst: Wie bekommen wir diese Leistungen besser verkauft, um junge Leute für die Leichtathletik zu begeistern?

Weltverbandschef Coe: Andere Freizeitangebote für Jugendliche wichtiger

Kurz vor der WM in Budapest wurde Sebastian Coe zum dritten und letzten Mal als Präsident des Weltverbands gewählt. Anschließend sprach er mahnende Worte. Die Leichtathletik befinde sich "in einem Wettlauf gegen die Zeit" , um im Leben junger Leute dauerhaft eine Rolle zu spielen. "Es ist kein Wettlauf gegen andere Sportarten" , sagte Coe - und spielte damit auf die vielen Freizeitangebote für Jugendliche außerhalb des Sports an. "Es ist ein Wettlauf gegen all die anderen äußeren Einflüsse, die die Zeit der Menschen in Anspruch nehmen. Und diese sind - ehrlich gesagt - in manchen Fällen spannender und relevanter für ihr Leben."

Formel 1 krempelte ihr Geschäftsmodell radikal um

Im Motorsport stand die Formel 1 vor ganz ähnlichen Fragen. Mit dem Einstieg eines Investors änderte sich das Geschäft dann radikal. Mit den USA etwa fremdelte die Formel 1 lange, inzwischen ist die Königsklasse des Motorsports dort fest etabliert. Stand 2021 nur ein Rennen in den USA im Kalender, waren es im Jahr darauf zwei - und in der aktuellen Saison sind es gleich drei in Miami, Austin und Las Vegas.

Eine Netflix-Doku gab der Formel 1 einen Push.

Ein Hilfsmittel für die Formel 1 war der Start der Doku-Serie "Drive tot survive" beim Streamingdienst Netflix. Das brachte die Rennserie jungen Sportfans näher. Längst sind eine fünfte und eine sechste Staffel geplant. Dazu nahm die Formel 1 zahlreiche Regeländerungen vor. Und: Man intensivierte stark in die Präsenz in den sozialen Netzwerken. Mit Erfolg: Das Interesse an der Formel 1 stieg.

Auch Golf ("Full Swing") und Tennis ("Break Point") versuchten mit Doku-Serien, Menschen zu begeistern. Serien sind also eine Möglichkeit, den Charakteren und Geschichten aus der Sportwelt eine weitere, zeitgemäße mediale Bühne zu bieten.

Weltverband will ebenfalls auf Doku-Serien setzen

Ein Weg auch für die Leichtathletik? Weltverbands-Präsident Coe kündigte bereits an, die Karte Netflix ebenfalls spielen zu wollen. Zunächst ist eine sechsteilige Serie über die Olympischen Spiele in Paris 2024 geplant, bei der die Leichtathletik logischerweise ein wichtiger Bestandteil sein wird. Und auch der Weltverband hat derzeit ein solches Produkt in Produktion.

Weltverband-Präsident Sebastian Coe möchte junge Menschen für die Leichtathletik begeistern.

Werden Disziplinen ausgetauscht?

Doch für nachhaltigen Erfolg und ein gesteigertes Interesse an der Leichtathletik wird es wohl weit mehr als eine Streamingserie brauchen. Zur Debatte stehen deshalb auch einzelne Disziplinen - und damit beginnen die Konflikte. Zum Beispiel könnten traditionsreiche Disziplinen in den Hintergrund gerückt werden. Cross-Country-Laufen kommt 2028 in Los Angeles dagegen ins olympische Programm. Coe kündigte an, dass der Verband ergründen werde, welche Disziplinen erfolgreich sind - und welche nicht.

Ein erster Fingerzeig ist die Diamond League, die 2020 von 32 auf 24 Kerndisziplinen eingekürzt wurde. Viele Disziplinen wie der Dreisprung oder der Diskuswurf kommen dort kaum noch zum Zug. Das sorgte bereits für Kontroversen, weil sich mehrere Athletinnen und Athleten bei der Neuausrichtung ihres Sports übergangen fühlten.