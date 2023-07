Rückblick Leichtathletik - Die WM-Höhepunkte von 2017 bis 2022 Stand: 06.07.2023 10:04 Uhr

Ein Leichtathletik-Fest in London, Glanzpunkte durch Weitsprung-Weltstar Malaika Mihambo und Corona und die Folgen: Ein Rückblick auf die WM-Höhepunkte von London 2017 bis Eugene 2022.

2017: Rekordkulisse in London

Die Briten sind für ihre Sportbegeisterung bekannt und zeigen dies eindrucksvoll bei der WM im Olympiastadion von 2012: Mehr als 700.000 Leichtathletik-Fans sorgen für einen Rekord. Eigentlich der richtige Rahmen für einen großen Abschied von Usain Bolt. Doch auch der Jahrhundertsprinter kann die Gesetze der Natur nicht (oder nur manchmal) außer Kraft setzen.

Über 100 m reicht es beim Sieg für Justin Gatlin nur zu Rang drei. In der Sprintstaffel findet Bolts WM-Karriere schließlich ein schmerzhaftes Ende: Er muss verletzt aufgeben. Das Publikum ist entsetzt, bricht aber wenig später in lauten Jubel aus, da sich die Briten Gold sichern.

Das DLV-Team holt vier seiner fünf Medaillen am vorletzten Tag. Vor allem die deutschen Mehrkämpfer überzeugen. Carolin Schäfers zweitem Rang lassen Rico Freimuth und Kai Kazmirek Silber und Bronze folgen. Zwei deutsche Medaillen im Zehnkampf hat es seit 30 Jahren nicht mehr gegeben.

2019: WM der Extreme in Katar

Die Weltmeisterschaften 2019 in Katar sind höchst umstritten, für das deutsche Team aber erfolgreich: Weitspringerin Malaika Mihambo und Zehnkämpfer Niklas Kaul holen Gold bei den Titelkämpfen im heißen Golf-Emirat, die für viele Diskussionen sorgen.

Die Vergabe der WM an Katar ist von Korruptionsvorwürfen überschattet, die Bedingungen außerhalb des klimatisierten Stadions am Rande des Erträglichen. 41 Prozent beträgt die Ausfallquote beim in der Nacht gestarteten Frauen-Marathon - trauriger WM-Rekord.

WM-Stimmung kommt nur selten auf. Anfangs verlieren sich nur wenige Tausend Zuschauer im Stadion. Erst nachdem die Veranstalter Freikarten verteilen, wird die Atmosphäre besser. Mit dem Leichtathletik-Fest von London ist die WM in Doha allerdings nicht zu vergleichen.

2022: DLV bei US-Premiere historisch schwach

Corona wirbelt auch den sportlichen Zeitplan gehörig durcheinander. Da die Sommerspiele in Tokio wegen der Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben wurden, entscheidet sich der Leichtathletik-Weltverband, seine WM nicht direkt im Anschluss an Olympia auszutragen, sondern erst im Jahr darauf.

Das deutsche Team schneidet bei den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in den USA historisch schlecht ab. Titelverteidigerin Malaika Mihambo mit erneut Weitsprung-Gold und die 4x100-m-Staffel der Frauen mit Bronze sorgen für die beiden einzigen Medaillen.

Für die Höhepunkte sind in der kleinen "Tracktown" Eugene, wo das Stadion Hayward Field selten komplett mit 30.000 Zuschauern gefüllt ist, fast nur andere Nationen zuständig. Sydney McLaughlin (USA) bleibt in 50,68 Sekunden als erste Frau über 400 m Hürden unter 51 Sekunden, die Nigerianerin Tobi Amusan verblüfft über 100 m Hürden mit fabelhaften 12,12 Sekunden und der schwedische Überflieger Armand Duplantis steigert seinen Weltrekord im Stabhochsprung spektakulär auf 6,21 m.