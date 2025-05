Diamond League in Doha Speerwerfer Weber durchbricht 90 -Meter-Schallmauer Stand: 16.05.2025 20:31 Uhr

Deutschlands aktuell bester Speerwerfer Julian Weber hat beim Diamond-League-Meeting in Doha erstmals in seiner Karriere die 90-Meter-Marke geknackt und sich damit den Sieg geholt.

Der Olympia-Sechste von Paris durchbrach bei der Diamond League in Doha als erst siebter Deutscher die Schallmauer von 90 Metern. Mit 91,06 Metern zog Weber, der den Speer in vorherigen Versuchen bereits auf 89,84 Meter und 89,06 Meter geworfen hatte, im letzten Durchgang eines hochklassigen Wettkampfs mit der Weltjahresbestleistung noch an Neeraj Chopra (Indien/90,23) vorbei und sicherte sich den Sieg.

Webers bisheriger Karrierebestwert aus dem Jahr 2022 lag bei 89,54 Metern. Weber schrammte in der Vergangenheit bei Olympia und Weltmeisterschaften mehrfach nur hauchdünn am Podium vorbei.

Weiter geht es Ende Mai in Marokko

Bei der Diamond League stehen in der angebrochenen WM-Saison insgesamt 15 Stationen auf dem Programm. In Zürich werden am 27. und 28. August die Gesamtsieger in 32 Disziplinen gekürt. Insgesamt wird eine Rekordsumme von 9,24 Millionen Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet.

Die nächste Station findet am 25. Mai in der marrokanischen Hauptstadt Rabat statt.