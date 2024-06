Leichtathletik-EM in Rom Protest-Wirrwarr: Gold oder Silber für Gesa Krause? Stand: 10.06.2024 00:40 Uhr

Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause hat bei der Leichtathletik-EM in Rom ihr Meisterschaftscomeback nach Babypause mit einer EM-Medaille gekrönt. Nach mehreren Protesten ist aber noch unklar, welche Farbe sie haben wird.

Krause war beim 3.000-m-Hindernislauf in 9:18,06 Minuten zunächst als Zweite ins Ziel gelaufen. Da die französische Siegerin Alice Finot (9:16,22) beim letzten Wassergraben auf eine Bahnmarkierung getreten war, legte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) zunächst Protest ein - mit Erfolg. Krause wurde kurze Zeit als Erste in den offiziellen Ergebnislisten des europäischen Verbandes geführt und Finot disqualifiziert.

Die Disqualifikation wurde nach einer weiteren Anpassung aber wieder aufgehoben, die Listen führten wieder das ursprüngliche Ergebnis. Dagegen legte dann wieder der DLV Protest ein. Die ursprünglich für Sonntagabend geplante Siegerehrung wurde verschoben.

Fest steht: Für Krause ist es die vierte EM-Medaille nach ihren Triumphen 2016 und 2018 sowie Bronze 2012. Nach der Geburt ihrer Tochter Lola und einer Babypause meldete sie sich damit eindrucksvoll zurück. Rang drei sicherte sich nach der ursprünglichen Wertung Elizabeth Bird (Großbritannien/9:18,39). Lea Meyer, vor zwei Jahren in München überraschende Zweite, als Neunte (9:27,85) sowie Krauses Vereinskollegin Olivia Gürth aus Trier (9:31,98) auf Rang elf rundeten das starke deutsche Ergebnis ab.

Es ist nach den Bronzemedaillen von Amanal Petros (Halbmarathon) und Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen) die dritte deutsche Einzelmedaille bei den Europameisterschaften in Rom. Zudem holten die Halbmarathon-Teams Silber (Frauen) und Bronze (Männer).

Krause: "Stolz, was ich geschafft habe"

Krause wäre auch mit der Silbermedaille zufrieden. "Bei meiner Vorgeschichte ist das für mich ein Sieg. Gold war relativ nah, aber der Antritt der Französin war haarscharf, ich habe ein paar technische Fehler gemacht und am Ende fehlte die Kraft. Ich bin aber stolz, was ich in diesem Jahr geschafft habe", sagte Krause am ARD-Mikrofon, bevor das Protest-Wirrwarr seinen Lauf nahm.

Dass auch mit "Mama Krause" zu rechnen ist, hatte sie vor ihrer Rückkehr auf die ganz große Bühne bereits bewiesen. Bei ihrem ersten Wettkampf nach der Geburt von Tochter Lola im Vorjahr knackte die zweimalige WM-Dritte gleich die Norm für die Olympischen Sommerspiele in Paris - ihr übergeordnetes Ziel in diesem Jahr.