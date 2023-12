Handball-WM der Frauen Nächstes Endspiel für Deutschland gegen Rumänien Stand: 06.12.2023 20:57 Uhr

Im ersten Hauptrundenspiel könnten die DHB-Frauen einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase machen. Rumänien wird eine schwere Aufgabe - mit oder ohne Superstar Cristina Neagu.

Von Maike Elger

Ungeschlagen in der Vorrunde, mit vier zu null Punkten in die Hauptrunde - die Ausgangslage der DHB-Frauen ist gut, das Selbstbewusstsein groß. "Ich spüre eine wahnsinnige Gier. Und auf der Welle reiten wir weiter" , sagt Bundestrainer Markus Gaugisch. Der nächste Ritt: Rumänien (Live-Ticker bei sportschau.de am Donnerstag ab 18 Uhr).

Rumänien mit oder ohne Neagu?

Cristina Neagu ist der große Superstar der Rumäninnen. Die vierfache Welthandballerin ist eine, wenn nicht die beste Spielerin des vergangenen Jahrzehnts. "Neagu ist aus jeder Situation gefährlich", warnt Emily Bölk, "sie ist sehr stark aus dem Rückraum, kann aus zehn, zwölf Metern abziehen und ist trotzdem sehr variabel, was Assists angeht." Insbesondere ihr Zusammenspiel mit Kreisläuferin Crina Pintea ist schwer zu verteidigen.

Zu sehen bekommen hat man das bei dieser WM allerdings noch nicht. In der Vorrunde saß Neagu auf der Tribüne, wurde nach einer Verletzung geschont. Ein klares Zeichen, dass sie im Spiel gegen Deutschland auflaufen wird, gibt es nicht. Ebenso unklar ist, ob ihr Ausfall wirklich ein Vorteil für Deutschland wäre.

"Ich glaube, dass Rumänien ein bisschen unberechenbarer wird, sobald sie nicht auf dem Spielfeld ist", sagt Bölk. Die Rumäninnen sind gut eingespielt, die Konstellation schon lange zusammen. Mit Neagu ist das rumänische Spiel sehr auf den Weltstar ausgerichtet, ohne sie "haben andere Spielerinnen mehr Freiraum, ihre Qualitäten an den Tag zu bringen" .

Rumäniens letzte Chance

"Ich glaube, dass sie gegen uns spielen wird. Dafür ist sie hier" , ist sich Gaugisch sicher. Rumänien zieht mit zwei Minuspunkten in die Hauptrunde ein. Im Kampf um den Gruppensieg unterlag es den starken Däninnen, den Favoritinnen auf den Titel. "Rumänien wird alles in die Waagschale werfen, um noch eine Chance aufs Viertelfinale zu haben. Und für die geht es ja auch noch ums Olympiaticket", so Bölk, "da wird Neagu sicherlich auf der Platte stehen."

Für den rumänischen Superstar ist es die letzte Möglichkeit an Olympischen Spielen teilzunehmen: Um sich einen Platz am Qualifikationsturnier für 2024 zu sichern, muss man unter die ersten sieben kommen. Die Weltmeisterinnen oder das beste noch nicht gesetzte Team qualifizieren sich direkt.

An Leistung anknüpfen

Dass sie auf dem Weg dorthin die Hürde Rumänien nehmen können, davon sind Emily Bölk und Markus Gaugisch überzeugt. "Wenn wir mit so einer Performance auftreten wie gegen Polen, dann können wir sie aus einer starken Abwehr und Tempospiel nach vorne überrennen" , so Bölk.