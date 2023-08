Handball-Bundesliga Golla führt Flensburg zum Auftaktsieg gegen Hamburg Stand: 24.08.2023 21:32 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt ist dank einer starken Leistung von Johannes Golla erfolgreich in die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. Auch TSV Hannover-Burgdorf war erfolgreich.

Die SG Flensburg-Handewitt hat am ersten Spieltag der Handball-Bundesliga einen klaren Sieg gefeiert. Vor 6.143 Zuschauern in der Campushalle besiegte der Titelmitfavorit am Donnerstag (24.08.2023) den Nordrivalen HSV Hamburg mit 37:32 (16:14). Bester Werfer war Flensburgs Kreisläufer Johannes Golla mit zehn Treffern, Casper Mortensen war mit sieben Toren bester HSV-Werfer.

Flensburg durchgehend in Führung

Beide Mannschaften drückten von Beginn an aufs Tempo, machten dabei aber einige Fehler. Flensburg ging nach dem Treffer des schwedischen Spielmachers Jim Gottfridsson zum 6:3 (6.) erstmals deutlich in Führung. Ab der Mitte der ersten Halbzeit mussten die Gäste ohne Dani Baijens auskommen. Der Niederländer sah nach einer Aktion gegen SG-Neuzugang Simon Pytlick die Rote Karte. Hamburg ließ sich von dieser harten Entscheidung aber nicht aus dem Konzept bringen und blieb dran. Erst Sekunden vor dem Halbzeitpfiff sorgte Mads Mensah Larsen für die Zwei-Tore-Führung der Gastgeber.

Mit drei Treffern in Serie schaffte die SG einen optimalen Einstieg in die zweite Hälfte, baute den Vorsprung dann sogar auf 21:15 (35.) und 23:16 (37.) aus. Unmittelbar danach nahm HSVH-Trainer Torsten Jansen die zweite Auszeit im zweiten Abschnitt, um das Spiel seiner Mannschaft wieder zu ordnen. Dass Hamburg nicht mehr entscheidend herankam, lag auch am Flensburger Torhüter Kevin Möller. Der Däne kam am Ende auf 19 Paraden.

Hannover siegt, Kiel und Löwen starten später

Im zweiten Spiel des ersten Tages feierte die TSV Hannover-Burgdorf einen Auswärtssieg beim HC Erlangen. Marius Steinhauser war mit acht Treffern bei acht Versuchen bester Mann beim 27:25 (16:13) der Hannoveraner.

Meister THW Kiel, der am Mittwochabend Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen im Supercup bezwungen hatte (37:36 nach Siebenmeterwerfen), spielt am Sonntag (27.08.2023) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. Die Löwen steigen erst am 31. August ein.