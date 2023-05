Handball-Bundesliga Berlin gewinnt Verfolgerduell gegen Flensburg Stand: 07.05.2023 15:42 Uhr

Die Füchse Berlin haben das Verfolgerduell der Handball-Bundesliga gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen. Am Sonntag (07.05.2023) bezwangen die Berliner den Tabellennachbarn mit 37:33 (20:17) und festigten mit 45:11 Punkten Platz drei.

Flensburg-Handewitt hat bei noch sechs ausstehenden Partien mit 41:15 Zählern mit der Titelvergabe als Vierter nichts mehr zu tun. Vorne hat der THWE Kiel neun Minuspunkte, gefolgt von Titelverteidiger SV Magdeburg und eben den Füchsen Berlin mit elf Minuspunkten.

In einer von Anfang offensiv und mit Tempo geführten Partie brauchten die Füchse etwas, um reinzufinden. Zur Hälfte der ersten 30 Minuten lag Berlin mit 6:9 im Hintertreffen. Aber dann kamen die Gastgeber mehr und mehr ins Rollen. Beim 12:11 durch Mathias Gidsel übernahmen die Berliner die Führung und gaben sie nicht mehr her.

Dank des gut aufgelegten Gidsel, mit elf Treffern am Ende bester Werder, sowie zwei starken Torleuten Lasse Ludwig (10 Paraden) und Tom Göres (4) zogen die Hauptstädter in Durchgang zwei Stück für Stück davon. Eine Viertelstunde vor der Schlusssirene war die Führung auf sieben Tore angewachsen und auch wenn Flensburg noch einmal herankam, geriet der Berliner Sieg nicht mehr in Gefahr.

Hamm-Westfalen darf noch hoffen

Bereits am Samstag hatte der ASV Hamm-Westfalen seine Minimalchance auf einen Bundesliga-Verbleib am Leben gehalten, aber einen "Big Point" vergeben. Das Schlusslicht erkämpfte sich in einer dramatischen Partie ein 27:27 (11:11) gegen den TVB Stuttgart, hat fünf Spieltage vor Schluss jedoch weiter sieben Punkte Rückstand auf die HSG Wetzlar auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

In einer spannenden Partie lag der Tabellenletzte kurz vor Schluss sogar in Führung, gab diese jedoch innerhalb von wenig mehr als einer Minute aus der Hand. Fabian Huesmann rettete durch einen Siebenmeter mit der Schluss-Sirene vor 2.190 Zuschauenden doch noch den verdienten Punkt für die Westfalen. Für Stuttgart bedeutet das Remis den sechsten Punkt aus den jüngsten vier Spielen, damit stehen die Schwaben vor der Rettung.

Lemgo setzt sich im Mittelfeld fest

Dem TBV Lemgo Lippe gelang derweil ein hart umkämpfter 36:33 (20:17)-Sieg gegen Frisch Auf Göppingen. Das Team von Trainer Florian Kehrmann behielt im bereits vierten Duell der Saison mit dem European-League-Halbfinalisten in einer spannenden Schlussphase die Nerven und setzt sich mit dem Punktgewinn im gesicherten Tabellenmittelfeld fest.