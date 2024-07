liveblog Alles Wichtige zum EM-Finale Spanien-Coach de la Fuente erwartet Spektakel im Finale Stand: 11.07.2024 10:12 Uhr

Spanien gegen Frankreich und die Niederlande gegen England: Hier gibt es alles Wichtige zu den beiden Halbfinalpartien bei der EM.

10:12 Uhr

Presse feiert England, Niederlande "verkatert"

Dank des Last-Minute-Treffers von Ollie Watkins steht England zum zweiten Mal nacheinander im EM-Finale. Auch ihn würdigte Englands Presse nach dem Sieg gegen die Niederlande.

09:57 Uhr

Spanien-Coach de la Fuente erwartet Spektakel im Finale

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente erwartet ein furioses Finale gegen England bei der EM 2024. " Das wird ein riesiges Spektakel, dem wir mit großer Hoffnung begegnen ", sagte der 63-Jährige in einer Videobotschaft des spanischen Fußball-Verbandes. Die "Three Lions" um Kapitän Harry Kane stehen als Gegner (14.07.2024, 21 Uhr/live im Ersten und auf sportschau.de) in Berlin fest.

Die Spanier hatten sich im Halbfinale in München mit 2:1 gegen Frankreich durchgesetzt und dürfen nun auf den vierten EM-Triumph nach 1964, 2008 und 2012 hoffen. Damit hätten sie einen Titel mehr als die DFB-Auswahl und wären alleiniger Rekord-Europameister.

De la Fuente bezeichnete die Engländer als starke Einheit mit großartigen Fußballern. Im Endspiel treffen seiner Ansicht nach " sehr unterschiedliche Spielsysteme " aufeinander. " England ist körperlich sehr stark. Wir wollen unseren Stil durchsetzen, das Spiel dominieren und versuchen, keine Fehler zu machen ", sagte er. Bei einem so wichtigen Endspiele gebe es allerdings auch " viele psychologische Aspekte ".

09:48 Uhr

Southgate gibt England den Glauben zurück

Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate genießt nach harscher Kritik still, dass er seine Mannschaft ins Finale der EURO 2024 geführt und den Fans den Glauben zurückgegeben hat, selbst gegen Spanien zu bestehen.

10.07.2024 • 23:32 Uhr

Sieg gegen die Niederlande - England zieht ins Finale ein

Englands Nationalmannschaft steht zum zweiten Mal nacheinander im Endspiel einer Europameisterschaft. Am Mittwoch (10.07.24) gewannen die "Three Lions" 2:1 (1:1) gegen die Niederlande. Englands Held war ein Joker: Ollie Watkins erzielte kurz vor Abpfiff den Siegtreffer.

Im Endspiel am Sonntag (14.07.2024) trifft England auf Spanien.

10.07.2024 • 21:01 Uhr

Dortmunder Polizei zieht positive Bilanz

Trotz einiger Auseinandersetzungen vor dem EM-Halbfinale zwischen den Niederlanden und England blickt die Polizei "auf eine weitgehend friedliche Vorspielphase zurück". Vor drei Restaurants sei es zu Streitereien zwischen beiden Fangruppierungen gekommen, teilte die Polizei am Mittwochabend kurz nach dem Anpfiff mit. Über die Anzahl der verletzten Personen, Ingewahrsamnahmen und Festnahmen könne noch keine Auskunft getroffen werden. Die Beamten seien schnell vor Ort gewesen, um weitere Eskalationen zu verhindern.

10.07.2024 • 12:38 Uhr

Morata gibt Entwarnung nach Zusammenstoß mit Ordner

Spaniens Kapitän Alvaro Morata hat nach dem Vorfall mit einem Ordner im Halbfinale der Europameisterschaft 2024 gegen Frankreich Entwarnung gegeben - und Humor gezeigt.

10.07.2024 • 09:31 Uhr

Gary Lineker über England: Lieber langweilig und gewinnen

Fußball-Ikone Gary Lineker hat seine Kritik an Englands Nationalteam relativiert und den Erfolg explizit über attraktiven Fußball gestellt. Die deutsche Mannschaft spiele zwar oft attraktiver als die "Three Lions", wie Lineker im Interview der ARD-Sportschau feststellte. " Aber Deutschland ist raus. Ich würde lieber langweiligen Fußball sehen und gewinnen. Es ist ein Lebensziel von mir, mal zu sehen, wie England irgendetwas gewinnt ", sagte Lineker in dem Gespräch, das der Sportschau-Experte Thomas Hitzlsperger führte. Hier geht's zum kompletten Interview.

10.07.2024 • 08:44 Uhr

Mitspieler ärgern sich über Pfiffe gegen Cucurella

Die Pfiffe mutmaßlicher deutscher Fans gegen den spanischen Nationalspieler Marc Cucurella haben dessen Mitspieler verärgert. Der 25-Jährige musste während des 2:1 im Halbfinale über Frankreich den Unmut von Zuschauern nach seinem Handspiel gegen Deutschland über sich ergehen lassen. "Ich denke, das ist eine Schande", sagte Verteidiger Dani Vivian in München nach dem Einzug ins EM-Endspiel. " Kein Spieler verdient das. Ich denke, wer zu einem Fußballplatz geht, um jemanden auszubuhen, hat keinen Respekt für den, der seinen Job ausübt ."

Im Viertelfinale gegen die DFB-Auswahl hatte Cucurella einen Schuss von Jamal Musiala an die Hand bekommen. Einen Elfmeter hatte es dafür nicht gegeben; Deutschland schied mit 1:2 nach Verlängerung aus.

Die spanischen Anhänger reagierten auf die Pfiffe, jubelten demonstrativ laut und initiierten mehrmals " Cucurella "-Sprechchöre für den Verteidiger. " Ich weiß nicht, warum er ausgepfiffen wurde ", sagte Trainer Luis de la Fuente. " Was sie gemacht haben ist, ihn noch mehr zu motivieren. Er ist ein Profi und weiß mit Druck umzugehen ." Die Menschen, die gepfiffen hätten, hätten weder den Sport noch Deutschland repräsentiert. Deutschland sei ein außergewöhnlicher Gastgeber gewesen, sagte der Trainer.

09.07.2024 • 22:58 Uhr

16 Jahre, 362 Tage - Yamal schreibt EM-Geschichte

Mit seinem Tor im EM-Halbfinale gegen Frankreich hat Spaniens Lamine Yamal Geschichte geschrieben. Und was war das für ein Tor: Dani Olmo legte ab für Yamal, der mit dem linken Fuß oben links in Eck schlenzte.

Yamal ist 16 Jahre und 362 Tage alt, nie war ein Spieler bei seinem ersten EM-Tor jünger. Er löste den Schweizer Johan Vonlanthen ab. Vonlanthen war 2004 bei seinem Treffer beim 1:3 der Schweiz gegen Frankreich 18 Jahre und 141 Tage alt gewesen.