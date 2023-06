EM-Aus für Deutschland England zeigt überforderter DFB-U21 die Grenzen auf Stand: 28.06.2023 19:51 Uhr

Statt eines Fußball-Wunders gab es für die deutsche U21-Nationalmannschaft zum Abschluss der EM-Vorrunde Ernüchterung pur. Im letzten Gruppenspiel unterlag der DFB-Nachwuchs am Mittwoch (28.06.2023) England mit 0:2 (0:2) und schied mit nur einem Punkt als Letzter der Gruppe C aus.

Viel hatte sich das deutsche Team nach dem 1:1 gegen Israel und dem 1:2 gegen Tschechien vorgenommen. Und U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo hatte versucht, mit offensiven Änderungen ein Zeichen zu setzen. Doch davon kam auf dem Spielfeld im georgischen Batumi fast nichts an. Schon nach 44 Sekunden hatte England, das nach der erfolgreichen Qualifikation für die K.o.-Phase auf acht Positionen verändert antrat, die erste Chance. Drei Minuten später zappelte der Ball dann im deutschen Tor.

Ein langer Pass reichte. Cameron Archer entwischte zwischen den deutlich langsameren deutschen Innenverteidigern Yann-Aurel Bisseck und Marton Dardai über links und schob vor dem dem Tor cool zum 1:0 ins lange Eck ein (4.). Ein früher Nackenschlag für ein ohnehin schon verunsichert wirkendes deutsches Team. Während sich die deutsche Auswahl in der Folge jeden Ansatz eines Abschlusses hart erarbeiten musste und dann oft kläglich scheiterte (8.) oder sich gegenseitig anschoss (19.), wurde es bei fast jedem Angriff des englischen "B-Teams" brandgefährlich.

Zu einfache Gegentore

Das zweite Tor für England war schließlich symptomatisch für so viele Szenen der deutschen U21 bei diesem Turnier. Gerade hatte der DFB-Nachwuchs noch eine Chance. Und auf den folgenden Abwurf konnte Liverpools Juwel Harvey Elliott von der Mittellinie gegen die deutsche Rest-Verteidigung fast ungehindert bis zum deutschen Tor durchdribbeln und auf 2:0 erhöhen (21.).

Die deutsche Mannschaft bemühte sich in der Folgezeit redlich, wieder ins Spiel zu finden. Aber Pech, Unvermögen und ein nicht nur bei einem Schade-Kopfball gut aufgelegter englischer Schlussmann ließen den Anschlusstreffer nicht zu. Auch bei der letzten Aktion vor der Pause fand ein Schuss von Kevin Schade von halbrechts in Schlussmann James Trafford seinen Meister (45.+1).

Deutschland nach Hause, England gegen Portugal

In Halbzeit zwei spielte das überlegene England die Partie kontrolliert runter, so dass es für das bemühte aber letztlich hilflose DFB-Team nichts mehr zu holen gab. In Halbzeit zwei gab der eingewechselte Finn Becker erst in der 90. Minute den ersten Schuss aufs englische Tor ab.

Für die deutsche U21-Auswahl geht es jetzt nach Hause, auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 ist passé. Gruppensieger England tritt am Sonntag im Viertelfinale gegen Portugal an. Gruppenplatz zwei sicherte sich Israel durch ein überraschendes 1:0 im abschließenden Spiel gegen Tschechien. Omri Gandelman erzielte in der 82. Minute den entscheidenden Treffer für die Israelis, die es nun am Samstag in einem Außenseiter-Viertelfinale mit Mit-Gastgeber Georgien zu tun.