Noch vier Spieltage verbleiben Abstiegskampf in der Premier League - Traditionsklubs im Tabellenkeller Stand: 05.05.2023 08:30 Uhr

In der Premier League herrscht so viel Spannung, wie schon lange nicht mehr. Allerdings nicht unbedingt im Rennen um die Meisterschaft, sondern vielmehr im Kampf gegen den Abstieg. Urgesteine des englischen Fußballs liefern sich ein packendes Duell um den Klassenerhalt.

Von Lukas Brachat

Hätte man im vergangenen Sommer wetten wollen, welche Klubs in dieser Premier-League-Saison um den Abstieg mitspielen würden, wäre der Blick wahrscheinlich zunächst auf die jüngst aufgestiegenen Vereine gewandert. Dennoch spielen zumindest zwei der drei Aufsteiger eine grandiose Saison. Der FC Fulham befindet sich auf einem sicheren Platz zehn in der Tabelle - und auch AFC Bournemouth grüßt vom 13. Rang, mit neun Punkten Abstand auf die abstiegsbedrohte Konkurrenz.

Stattdessen kämpfen englische Traditionsvereine, wie der FC Southampton (24 Punkte) oder der FC Everton (29), plötzlich um den Verbleib in Englands höchster Spielklasse. Auch drei andere Größen, der dritte Aufsteiger Nottingham (30), Leeds (30) und Leicester (30) stecken tief im Abstiegssumpf. Ein Überblick.

Leicester City (16. Platz, 30 Punkte, -13 Tore)

Lage: Seit der überraschenden Meisterschaft in der Saison 2015/16 hatte Leicester City so gut wie jede Saison in der oberen Tabellenhälfte, wenn nicht sogar im europäischen Geschäft abgeschlossen. Platz acht hieß es am Ende der vergangenen Saison. Immerhin hat sich der Verein, seit Dean Smith das Amt vom ehemaligen Meistertrainer Brendon Rogers übernommen hat, sportlich ein wenig stabilisiert: Aus den jüngsten vier Spielen gab es fünf Punkte und nur eine Niederlage gegen Manchester City.

Restprogramm: FC Fulham (A), FC Liverpool (H), Newcastle United (A), West Ham United (H)

Historie: Leicester City stieg zuletzt im Jahr 2004 in die Championship, Englands zweite Liga, ab. Nach einem zwischenzeitlichen Fall in Liga 3, schafften die "Foxes" in der Saison 2013/14 den Wiederaufstieg in die Premier League.

Leeds United (17. Platz, 30 Punkte, -24 Tore)

Lage: Beim Leeds United Football Club herrschen in diesen Tagen wahrlich wilde Umstände. Nachdem am Dienstag (02.05.2023) überraschend Sportdirektor Victor Orta seinen Hut nehmen musste, traf es einen Tag später den nächsten Spanier im Klub. Auch Trainer Javi Gracia - von Orta erst Ende Februar zur Rettung auserkoren - musste nach der 1:4 Niederlage in Bournemouth sein Amt niederlegen. Sein Nachfolger heißt Sam Allardyce, übernimmt bis Saisonende und wird damit der bereits vierte Trainer in dieser Saison bei Leeds. Der 68-Jährige war zuletzt in der Saison 2020/21 Trainer von West Bromwich Albion, konnte den damaligen Abstieg in die Championship allerdings nicht verhindern. Sein letztes Spiel als Trainer von West Brom verlor er mit 1:3 - gegen Leeds United.

Restprogramm: Manchester City (A), Newcastle United (H), West Ham United (A), Tottenham Hotspur (H)

Historie: Leeds stieg zuletzt in der Saison 2003/04 aus der ersten englischen Liga ab. Erst 2021 schafften die "Peacocks" den Wiederaufstieg.

Nottingham Forest (18. Platz, 30 Punkte, -32 Tore)

Lage: Punktgleich mit Leeds und Leicester befindet sich der Aufsteiger der vergangenen Spielzeit momentan auf einem Abstiegsplatz. In den Transferfenstern dieser Saison hatte Nottingham Forest immerhin rund 190 Millionen Euro in die Hand genommen, um genau dieses Szenario zu verhindern. Dennoch setzt der Verein weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie und hält an Trainer Steve Cooper fest. Damit ist Nottingham der einzige Klub der unteren fünf, der auf einen Trainerwechsel verzichtet hat.

Restprogramm: FC Southampton (H), FC Chelsea (A), FC Arsenal (H), Crystal Palace (A)

Historie: Nottingham Forest stieg in der Saison 1998/99 das bisher letzte Mal in die Championship ab. Erst im vergangenen Jahr gelang der Aufstieg in die Premier League.

FC Everton (19. Platz, 29 Punkte, -25 Tore)

Lage: Fernab der eigenen Ambitionen befindet sich der FC Everton. Ziel war die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe gewesen - bittere Realität ist nun der Abstiegskampf. Trainer Sean Dyche, der Ende Januar das Amt von Frank Lampard übernommen hatte, gelangen seitdem erst zwei Siege, aber immerhin auch fünf Unentschieden.

Restprogramm: Brighton & Hove Albion (A), Manchester City (H), Wolverhampton Wanderers (A), AFC Bournemouth (H)

Historie: Bereits in der vergangenen Saison befand sich der FC Everton tief in der Krise. Frank Lampard verhinderte aber das Schlimmste und schaffte ein kleines Wunder. Der bislang letzte Abstieg ist lange her - 1951.

FC Southampton (20. Platz, 24 Punkte, -32 Tore)

Lage: Eine steile Talfahrt erlebte der FC Southampton in dieser Spielzeit. Im Sommer hatte der Verein vor allem in junge Spieler für das System von Trainer Ralph Hasenhüttl investiert, trennte sich von diesem dann jedoch mitten in der Saison. Nachfolger Nathan Jones gewann lediglich eins seiner acht Spiele und verlor die restlichen sieben Partien. Der aktuelle Coach Ruben Selles hat weiterhin eine Herkulesaufgabe vor sich.

Restprogramm: Nottingham Forest (A), FC Fulham (H), Brighton & Hove Albion (A), FC Liverpool (H)

Historie: In der Saison 2004/05 musste Southampton den bislang letzten Abstieg hinnehmen. 2013 beendeten die "Saints" mit dem Aufstieg in die Premier League die Leidenszeit der Fans.