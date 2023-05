Premier League Gündogan-Doppelpack hält City vorne Stand: 06.05.2023 18:05 Uhr

In der englischen Fußball-Premier-League steuert Manchester City auf den nächsten Titel zu. Gegen Leeds United konnte sich City auf Ilkay Gündogan verlassen. Auch der FC Chelsea feierte einen Sieg.

Manchester City scheint unaufhaltsam auf die Meisterschaft in der englischen Premier League zuzusteuern. Am Samstag (06.05.2023) holten die "Skyblues" einen 2:1 (2:0)-Sieg gegen Leeds United und bauten vier Spiele vor Saisonende ihren Vorsprung auf Verfolger FC Arsenal auf vier Punkte aus.

Mann des Tages war bei Manchester dieses Mal nicht Rekordtorschütze Erling Haaland, sondern Kapitän Ilkay Gündogan. Der deutsche Nationalspieler erzielte beide Treffer (19., 27.). Rodrigo (85.) machte die Partie für Leeds in der Schlussphase noch einmal spannend, nachdem kurz zuvor Gündogan einen Foulelfmeter verschossen hatte (84.).

Auch der FC Chelsea hat nach neun Pflichtspielen ohne Sieg wieder einen Erfolg feiern dürfen. Bei Tabellennachbar AFC Bournemouth schossen Benot Badiashile (82.) und Joalo Felix (86.) in der Schlussphase noch den 3:1 (1:1)-Sieg heraus. Zuvor hatte Matias Vina (21.) die frühe Chelsea-Führung durch Conor Gallgaher (9.) ausgeglichen. Mit 42 Punkten rückte Chelsea auf Platz elf vor.

Die Tottenham Hotspurs dürfen weiter an eine Europacup-Teilnahme glauben. Beim 1:0 (1:0) im Londoner Duell gegen Crystal Palace durften sich die Spurs wieder einmal auf ihren Kapitän Harry Kane verlassen, der kurz vor dem Halbzeitpfiff traf (45.). Kane ist nach seinem 209. Treffer in der Premier League nun Zweiter in der ewigen Torschützenliste hinter Alan Shearer (260). 57 Punkte bedeuten für Tottenham (57 Punkte) Platz sechs hinter dem FC Liverpool (59), der am Abend den FC Brentford empfängt.