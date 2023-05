Nachholspiele in der Premier League Haalands Torrekord bringt Manchester City die Spitze Stand: 03.05.2023 23:13 Uhr

Beim Torrekord von Erling Haaland hat Manchester City in der Premier League die Tabellenführung vom FC Arsenal übernommen. Auch der FC Liverpool feierte.

Auch dank eines Torrekords von Erling Haaland hat Manchester City in der englischen Premier League wieder die Tabellenführung vom Titelrivalen FC Arsenal übernommen. Dem norwegischen Starangreifer gelang am Mittwoch (03.05.2023) in der 70. Minute beim 3:0 (0:0) des Titelverteidigers gegen den FC Fulham sein 35. Saisontreffer.

Cole und Shearer abgelöst

34 Tore hatten in der Premier League in der Vergangenheit Andy Cole und Alan Shearer erzielt. ManCity liegt mit 79 Punkten einen Zähler vor Arsenal und hat zudem ein Spiel weniger absolviert.

Für den Vorjahresmeister hatte zuvor Abwehrspieler Nathan Aké in der 52. Minute per Kopfball den Führungstreffer erzielt, Phil Foden (85.) stellte den Endstand her. Teammanager Pep Guardiola schenkte dem Ex-Bielefelder Stefan Ortega im Tor das Vertrauen, dafür fehlte Ilkay Gündogan in der Startformation.

Salah erlöst Liverpool gegen West Ham

In einem weiteren Nachholspiel setzte sich der FC Liverpool gegen West Ham United mit 1:0 (1:0) durch. Liverpools Goalgetter Mohamed Salah sorgte mit einem gegen den früheren Leverkusener Torhüter Bernd Leno verwandelten Foulelfmeter in der 39. Minute für die Entscheidung zugunsten der Reds.

Das Team von Coach Jürgen Klopp rückte durch diesen hart erkämpften Erfolg bis auf vier Punkte an den auf Rang vier platzierten Rekordmeister Manchester United heran.