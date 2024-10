Premier League Manchester City gelingt Sieg in Nachspielzeit Stand: 20.10.2024 17:24 Uhr

Der englische Fußballmeister Manchester City hat in der Premier League einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Der FC Arsenal kassierte zuvor einen Dämpfer.

Bei den Wolverhampton Wanderers kam Manchester City, das Team von Trainer Pep Guardiola, am Sonntag (20.10.2024) erst in der Nachspielzeit durch John Stones zum 2:1 (1:1). Die "Skyblues" bleiben in der Liga unbesiegt.

Stones traf in der fünften Minute der Nachspielzeit per Kopf zum Sieg für den Titelverteidiger, nachdem der frühere Leipziger Josko Gvardiol (33. Minute) im Molineux-Stadion von Wolverhampton für den Ausgleich gesorgt hatte. Zuvor hatte Jörgen Strand Larsen (7.) Wolverhampton früh in Führung geschossen.

Viele Chancen, wenig Präzision

Die Guardiola-Elf war danach zwar die spielbestimmende Mannschaft, scheiterte aber immer wieder an der defensiven Kompaktheit der "Wolves". Guardiola wechselte in der Schlussphase unter anderem Jack Grealish und andere Offensivkräfte ein.

Man City erarbeitete sich einige Chancen, doch es fehlte die Präzision im Abschluss. Außerdem glänzte Wolverhamptons Torhüter José Sa mit mehreren Paraden und verhinderte so lange den Rückstand seines Teams - bis Stones nach einer Ecke von Phil Foden höher sprang als seine Gegenspieler.

Arsenal kassiert Dämpfer in Bournemouth

Der FC Arsenal hatte im Kampf um die Tabellenführung in der englischen Premier League bereits am Samstagabend gepatzt. Die Mannschaft des deutschen Fußball-Nationalspielers Kai Havertz unterlag im Auswärtsspiel beim AFC Bournemouth mit 0:2 (0:0) und verpasste den vorübergehenden Sprung auf Platz eins.

Der FC Liverpool würde mit einem Sieg im Heimspiel gegen den FC Chelsea am Sonntag (17.30 Uhr/Live-Ticker auf sportschau.de) auf drei Punkte davonziehen. Mit Havertz, der aufgrund von Kniebeschwerden die vergangenen beiden Länderspiele verpasste hatte, hatten die "Gunners" von Beginn an Probleme mit dem mutigen Gegner. Klare Chancen gab es kaum - dafür einen Platzverweis.

Innenverteidiger William Saliba (30.) sah nach einem Foul an dem durchgestarteten Evanilson zunächst Gelb, nach Ansicht der Bilder entschied Schiedsrichter Robert Jones auf Notbremse und zog die Rote Karte. Ryan Christie (70.) belohnte die Gastgeber, die in Überzahl klar überlegen auftraten. Der ehemalige Leipziger Justin Kluivert (79.) erhöhte per Foulelfmeter.

Bournemouth distanzierte sich durch den Sieg von den Abstiegsrängen und ist Zehnter, Arsenal steht weiter auf Platz drei hinter Liverpool und Meister Manchester City.

Tottenham schiebt sich an Tabellenspitze heran

Tottenham Hotspur schiebt sich langsam an die Spitzengruppe der Premier League heran. Gegen West Ham gelang ein deutlicher 4:1 (1:1)-Erfolg.

Mohammed Kudus hatte die "Hammers" aus West Ham nach 18 Minuten zwar in Front geschossen, doch Dejan Kulusevski glich für das erst im Spielverlauf stärker werdende Tottenham noch vor dem Wechsel zum 1:1 aus (36.).

Nach der Pause ging es für die Gastgeber Schlag auf Schlag: Yves Bissouma (52.), Alphonse Areola (55., Eigentor) und Heung Min Son (60.) entschieden die Partie mit ihren Treffern zum 4:1 innerhalb von nur acht Minten. Bei den "Spurs" kam Timo Werner ab der 70. Minute zum Einsatz, blieb aber weitgehend wirkungslos.

Füllkrug fehlt, Kudus sieht Rot

West Ham, das nach wie vor auf den verletzten Niclas Füllkrug verzichten musste, verlor in der Schlussphase auch noch seinen besten Stürmer. Der Ghanaer Kudus musste in der 86. Minute mit Roter Karte vom Feld.

Manchester United siegt

Das kriselnde Manchester United feierte derweil einen eminent wichtigen Sieg. In Old Trafford besiegte das Team von Coach Erik ten Haag Tabellennachbar FC Brentford mit 2:1 (0:1). Ethan Pinnock hatte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung geschossen. Im zweiten Abschnitt drehten Alejandro Garnacho (47.) und Rasmus Højlund (62.) mit ihren Treffern zum 2:1 die Partie zugunsten Uniteds.

Aston Villa bleibt dran

Gut in Schuss präsentiert sich weiter Aston Villa. Das Team aus Birmingham kam beim FC Fulham zu einem 3:1 (1:1)-Auswärtssieg und kletterte auf Rang vier der Tabelle. Raul Jimenez hatte Fulham früh in Führung gebracht (5.), doch Morgan Rogers glich nur wenig später (9.) zum 1:1 aus. Im zweiten Abschnitt besorgten die Treffer von Ollie Watkins (59.) und Issa Diop (69., Eigentor) den 3:1-Erfolg.