Premier League Chelsea fordert Liverpool - dank Palmer wieder ein Topspiel Stand: 17.10.2024 15:04 Uhr

Liverpool gegen Chelsea - das ist aktuell wieder ein Topspiel in der Premier League. Zu verdanken haben das die "Blues" neben dem neuen Coach Enzo Maresca vor allem einer Person: Superstar Cole Palmer.

Von Moritz Rommel

Wenn der FC Chelsea am Sonntag (20.10.24, Zusammenfassung in der Sportschau ab 19.15 Uhr) auf den FC Liverpool trifft, kann man aus Sicht der "Blues" nach langer Zeit mal wieder von einem Spitzenspiel sprechen. Nach zwei enttäuschenden Spielzeiten und Ausgaben von knapp 1,3 Milliarden Euro für Neuzugänge seit 2022, mischt der Champions-League-Sieger von 2021 wieder oben mit.

Nicht möglich wäre die aktuelle Entwicklung ohne Superstar Cole Palmer. Ein Spieler, der mit 47 Millionen Euro noch vergleichsweise günstig gekauft wurde - zumindest für Chelsea-Verhältnisse. Im Sommer 2023 wechselte der englische Nationalspieler von Manchester City an die Stamford Bridge und zahlte seine Ablösesumme schon in der ersten Saison mit Toren und Vorlagen zurück.

Im vergangenen Jahr erzielte Palmer in 33 Spielen 22 Tore und lieferte elf Vorlagen, in dieser Saison ist er auf dem Weg diesen Schnitt sogar zu übertreffen. Sechs Tore und fünf Vorlagen stehen nach sieben Spielen auf seinem Konto.

Historischer Viererpack gegen Brighton

Im Spiel gegen Brighton & Hove Albion Ende September gelang dem Engländer Historisches: Als erster Profi in Englands höchster Spielklasse erzielte er vier Tore in der ersten Halbzeit. Endstand gegen das vom deutschen Trainer Fabian Hürzeler trainierte Brighton: 4:2.

Vielen Fußball-Fans dürfte Palmer auch von der EURO im vergangenen Sommer ein Begriff sein. Immer wieder wurde ein Einsatz des Offensivspielers vehement gefordert. Englands inzwischen ehemaliger Coach Gareth Southgate aber sah in Palmer nicht mehr als einen Ergänzungsspieler. Immerhin: Im EM-Finale gegen Spanien in Berlin (1:2) erzielte er den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. Auch Palmer darf darauf hoffen, unter Neu-Trainer Thomas Tuchel in der Nationalmannschaft auf mehr Einsatzzeiten zu kommen.

Palmer nicht im Conference-League-Kader

Damit im, vor allem in England, vollen Terminkalender, auch Zeit für Entlastung ist, wird es internationale Auftritte auf Klubebende in diesem Kalenderjahr nicht geben - trotzdem Chelsea in der Conference League spielt. Trainer Enzo Maresca hat seinen Superstar nicht in den Kader für die Ligaphase berufen. Der Fokus im Londoner Westen liegt klar auf der Liga.

Denn die Sehnsucht nach einer Rückkehr in die Champions League ist groß - und Palmer soll Chelsea über die Premier League zurück in die europäische Königsklasse schießen. "Wir versuchen die Spieler zu schützen und ihnen die richtigen Minuten zum richtigen Zeitpunkt zu geben", begründete Trainer Maresca die Entscheidung. Eine Hintertür bleibt für den Italiener zudem offen: Nach der Ligaphase dürfte er im Falle eines Einzugs in die K.o.-Runde drei Spieler nachnominieren.

Liverpools Wochen der Wahrheit

Jetzt heißt es aber erst einmal alle Blicke auf Anfield: Mit einem Palmer in Topform soll der aktuelle Tabellenführer der Premier League herausgefordert werden. Der Start von Klopp-Nachfolger Arne Slot auf der Trainerbank des FC Liverpool hätte kaum besser verlaufen können: Wettbewerbsübergreifend gab es neun Siege aus den ersten zehn Spielen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass mit Chelsea nun der erste wirkliche Prüfstein in der Liga wartet. Und genauso geht es danach auch weiter: Arsenal, Aston Villa und Manchester City warten als Aufgaben in der Liga, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Real Madrid in der Champions League.

Ausgerechnet in dieser Phase fehlt mit Allisson der Stammtorhüter und - und damit ein Mann, der den wuseligen Palmer in die Schranken weisen könnte.