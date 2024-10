Premier League Liverpool unter Slot weiter nicht zu stoppen Stand: 05.10.2024 15:25 Uhr

Der FC Liverpool und sein neuer Trainer Arne Slot bleiben das Maß aller Dinge in der Premier League. Die "Reds" eröffneten den siebten Spieltag mit einem 1:0 (1:0)-Sieg bei Crystal Palace.

Schon in der neunten Minute gelang Diogo Jota der entscheidende Treffer, allerdings verpassten es die "Reds", es sich frühzeitig leichter zu machen und mussten zeitweise um den Sieg zittern. Vor allem Jean-Philippe Mateta hatte den Ausgleich einige Male auf dem Fuß, die starke Liverpool-Defensive (erst zwei Gegentore in der Liga) hielt aber im Endeffekt doch. So verwalteten die "Reds" erfolgreich über die gesamte Spielzeit ihren knappen Vorsprung.

Fast nur Siege nach dem Rücktritt von Jürgen Klopp

So feierte Liverpool unter Slot - Nachfolger von Ex-Coach Jürgen Klopp - bereits den neunten Sieg im zehnten Pflichtspiel. Auch in der Champions League war der Titelträger von 2019 mit Erfolgen bei AC Mailand (3:1) und FC Bologna (2:0) perfekt gestartet. Die einzige Delle fügte den "Reds" bislang Nottingham Forest (0:1) in der Premier League zu.

Liverpool, das in der 77. Minute noch Stammkeeper Allison Becker aufgrund einer Muskelverletzung verlor, wird damit auch als Tabellenführer in die Länderspielpause gehen. Die beiden anderen Topanwärter auf den Meistertitel, FC Arsenal (gegen FC Southampton) und Manchester City (gegen FC Fulham), haben nur noch die Möglichkeit, den Rückstand wieder auf einen Zähler zu verkürzen.