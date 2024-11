Aufstieg in Liga C Zwei Siege und ein Aufstieg - das Wunder von San Marino Stand: 18.11.2024 23:34 Uhr

San Marino hat nach Rückstand in Liechtenstein gewonnen und damit seinen zweiten Pflichtspielsieg überhaupt gefeiert. Das Fußballwunder führt zum Aufstieg in Liga C der Nations League.

San Marino feierte mit dem 3:1 in Liechtenstein den ersten Auswärtssieg seiner Geschichte. Die Dramatik des Abends: Nach einem Rückstand drehte San Marino auf, gewann noch mit 3:1 und überholte den spielfreien Rivalen Gibraltar in der Tabelle der drei Teams starken Gruppe D1 der Nations League - Auswärtssieg und Aufstieg.

"Geschichte wird von denen geschrieben, die gewinnen" , schrieb der sanmarinesische Fernsehsender San Marino RTV in einem Beitrag auf seiner Internetseite. "San Marino schreibt Geschichte."

Trainer: "Die Spieler haben sich die Chance verdient"

"Die Jungs haben sich diese großartige Chance verdient" , hatte Trainer Roberto Cevoli vor dem Spiel bei San Marino RTV gesagt. "Weil sie hart arbeiten, sie tun es mit Aufmerksamkeit und Entschlossenheit, und deshalb freue ich mich für sie."

San Marino hatte zum Auftakt der Gruppe D1 Liechtenstein mit 1:0 geschlagen. Es folgten eine 0:1-Niederlage in Gribraltar und ein 1:1 zu Hause gegen Gibraltar. Die Ausgangslage damit war klar: Während Gibraltar zuschaut, konnte San Marino mit einem Sieg aufsteigen.

Roberto Cevoli, Trainer von San Marino

Neue Gegner für San Marino: Finnland statt Gibraltar

Aron Sele hatte Liechtenstein in Führung gebracht (40.). Doch San Marino kam zurück: Lorenzo Lazzari (46.), Nicola Nanni (66., Foulelfmeter), Alessandro Golinucci (76.) drehten das Spiel mit ihren Toren und machten den Aufstieg perfekt. Noch nie hatte San Marino mehr als ein Tor in einem Pflichtspiel erzielt.

Die Mannschaft von San Marino feiert den Sieg.

Schon im Hinspiel gewann San Marino mit 1:0. "Wir wussten, dass wir ihnen weh tun können" , sagte Siegtorschütze Nick Sensoli damals. "Wir waren vorbereitet." So auch im Rückspiel - der Lohn: Statt Gibraltar und Liechtenstein sind in der Liga C nun Gegner wie Finnland, Kasachstan und Montenegro möglich.

FIFA-Weltrangliste: Niemand ist so schlecht wie San Marino

In der FIFA-Weltrangliste liegt San Marino ganz hinten. Platz 210 unter den 211 FIFA-Mitgliedern, von denen Eritrea derzeit nicht gelistet wird. Vor San Marino stehen Anguilla, die Amerikanischen Jungferninseln und die Britischen Jungferninseln. Letztmals über Rang 200 stand San Marino im Jahr 2016.

276 Pflichtspiele war San Marino in seiner Geschichte seit Beginn des Spielbetriebs der Nationalmannschaft in der UEFA und der FIFA 1990 ohne Sieg geblieben. Die Serie endete am 5. September 2024 nach 34 Jahren mit dem 1:0-Sieg gegen Liechtenstein zum Auftakt in die aktuelle Nations League.

Die Fans aus San Marino in Vaduz/Liechtenstein.

Nations League bringt kleinen Teams Erfolgserlebnisse

Die Nations League bringt besonders den kleinsten Teams Erfolgserlebnisse. Gibraltars Spieler Lee Cascario sagte schon zur Saison 2022/23 über das Turnier: "Die Nations League ist für uns von Vorteil, da wir uns dort mit Spielern messen können, die auf unserem Niveau sind. Es gibt keine sinnlosen Spiele mehr gegen Deutschland und Frankreich, die uns nicht weiterbringen und die Fans nicht interessieren."

Für Gibraltar geht es nun in die Relegation gegen Lettland, Luxemburg oder Aserbaidschan aus Liga C, der Aufstieg ist noch möglich.