DFB-Kader für USA-Reise Behrens, Führich, Andrich - Nagelsmann holt drei Neulinge Stand: 06.10.2023 10:01 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat drei Neulinge in seinen ersten Kader berufen. Kevin Behrens, Chris Führich und Robert Andrich fliegen mit in die USA, genau wie Rückkehrer Mats Hummels.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag (06.10.2023) bekannt. Insgesamt werden 26 Spieler am 9. Oktober die Länderspielreise antreten, während der Partien gegen die USA (14.10.) und gegen Mexiko (18.10., 2 Uhr deutscher Zeit, live im Ersten und im Stream bei sportschau.de) anstehen.

Nagelsmann wählte damit einen größeren Kader als zuletzt sein Vorgänger Hansi Flick. Gleich drei Neulinge sind überraschend, zumal Kevin Behrens schon 32 Jahre alt ist und er vor dem letzten Länderspiel von Flick am 9. September (1:4 gegen Japan) deutlich besser in Form war als aktuell. Der Stürmer erzielte seine vier Tore in den ersten beiden Bundesligaspielen, danach ging er in vier weiteren Partien, die der 1. FC Union Berlin sämtlich verlor, leer aus.

Chris Führich, 25 Jahre alt, ist hingegen in beständig guter Form. Im gelangen in den sechs Spielen mit dem VfB Stuttgart, von denen die Schwaben fünf gewannen, zwei Tore und vier Assists.

Der 29 Jahre alte Robert Andrich war schon häufiger als Kandidat für die Nationalmannschaft genannt worden. Zum jetzigen Zeitpunkt kommt seine Nominierung überraschend, denn in den sechs Spielen mit Bayer Leverkusen wurde der defensive Mittelfeldspieler fünfmal eingewechselt und beim 2:2 beim FC Bayern schon zur Pause ausgewechselt.

Hummels dabei, Schlotterbeck und Can fehlen

Mats Hummels steht dank der Nominierung vor einem Comeback beim DFB nach mehr als zwei Jahren. Seinen bislang letzten Einsatz in der Nationalmannschaft hatte der inzwischen 34 Jahre alte Innenverteidiger von Borussia Dortmund am 29. Juni 2021, als Deutschland durch eine 0:2-Niederlage in England im Achtelfinale der Europameisterschaft ausschied.

Auf dem Weg zur EM 2024 in Deutschland verzichtet Nagelsmann zunächst auf einige Vereinskollegen von Hummels. So fehlt Nico Schlotterbeck im Aufgebot, der beim BVB meistens den Vorzug vor Niklas Süle erhält, der mit in die USA fliegen wird.

Auch Dortmunds Kapitän Emre Can strich der neue Bundestrainer, ebenfalls verzichtet er auf den formschwachen Karim Adeyemi. Den Dortmunder wird das vermutlich ganz recht sein, denn bereits am 20. Oktober, also zwei Tage nach dem Länderspiel gegen die Mexiko, sind sie in der Bundesliga gegen Werder Bremen gefordert.

Henrichs fehlt wegen Muskelverletzung

Benjamin Henrichs wäre sicher in den USA dabeigewesen, aber der zuletzt beim 2:1-Sieg gegen Frankreich unter Interimstrainer Rudi Völler starke Profi von RB Leipzig muss wegen einer Muskelverletzung aussetzen.

Das Aufgebot im Überblick

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Robin Gosens (Union Berlin), Mats Hummels (Borussia Dortmund), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Mailand)

Mittelfeld: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Angriff: Kevin Behrens (Union Berlin), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Thomas Müller (Bayern München)