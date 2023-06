Nationalmannschaft Füllkrug im Fokus gegen die Ukraine Stand: 11.06.2023 17:40 Uhr

Heimstadion und Startelf-Garantie: Das Benefiz-Länderspiel der Nationalmannschaft gegen die Ukraine am Montag (12.06.2023, 18 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) wird für den Bremer Niclas Füllkrug kein normales Spiel.

Bundestrainer Hansi Flick wollte einen Tag vor dem Länderspiel gegen die Ukraine nur wenig Einblick in seine Startelf gewähren. Neben Torwart Kevin Trapp gab Flick dann aber doch eine - allerdings erwartbare - Personalie preis: Niclas Füllkrug wird in der Startelf stehen. Flick sagte: "Er ist einer, der einer Mannschaft guttut, der vorangeht."

Natürlich kam vor dem 1000. Länderspiel in der Geschichte des DFB in Bremen auch Füllkrug selbst zu Wort. "Ich freue mich extrem darauf, es ist natürlich eine besondere Konstellation" , sagte Füllkrug im Interview mit der Sportschau.

Füllkrug, 30, hat schon in der Jugend für Werder gespielt, in Bremen wurde er später Profi, irgendwann wechselte er nach Fürth, zu Nürnberg, nach Hannover. Seit 2019 ist er zurück in Bremen - und dort ein unverzichtbarer Stammspieler, auch wegen seiner Tore. In der abgelaufenen Saison hat Füllkrug 16 Treffer erzielt, gemeinsam mit Leipzigs Christopher Nkunku ist er Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga geworden.

Füllkrug wünscht sich "tolles Spiel" für die Ukrainer

Und doch war diese besondere Konstellation, von der Füllkrug sprach, keine, in der es nur um den Sport ging. Es ging auch um den Krieg in der Ukraine.

"Man muss ja leider als Mensch zugeben, dass wir uns alle ziemlich schnell an Situationen gewöhnen" , sagte Füllkrug bei einer Pressekonferenz einen Tag vor dem symbolträchtigen Jubiläumsspiel. "Ich würde mich freuen, wenn auch die ganzen Jungs aus der Ukraine ein tolles Spiel erleben, einen tollen Tag erleben und das auch genießen können. Sie haben sicher auch andere Dinge im Kopf."

Bremer Torjäger bei Wechselgerüchten entspannt

Als er darauf angesprochen wurde, ob das Länderspiel vielleicht gar sein letztes Spiel in Bremen sein könne, sagte Füllkrug der Sportschau, dazu gebe es gerade nicht viel zu sagen. "Ich bin Spieler bei Werder, und das total gerne."

Ob als Spieler von Werder Bremen oder von einem anderen Verein - Füllkrug wird alles daran setzen, bei der Heim-EM im kommenden Jahr eine wichtige Rolle zu spielen. Und seine Chancen sind gut, Torjäger wie er sind in Deutschland selten. Mit sechs Toren aus den letzten sechs Länderspielen weist er derzeit die beste Trefferquote auf.

Flick lässt die Dreierkette üben

Bundestrainer Hansi Flick will die drei anstehenden Länderspiele gegen die Ukraine, Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni) vor allem dafür nutzen, sich seiner Startelf für das große Turnier im eigenen Land zu nähern und sein neues System mit Dreierkette und Doppelspitze zu erproben.

"Wir wägen genau ab, wer spielt, sind in einem Prozess zur EM hin und werden die Spiele nutzen, um am Ende der Reise andere Erkenntnisse zu haben" , sagte Flick am Sonntag. Im Interview mit der Sportschau sprach Flick dann auch noch über Ziele. Eins davon: Die Mannschaft, so sieht Flick das, müsse sich wieder das Selbstverständnis erarbeiten, "dass man jeden Gegner schlagen kann."

Erwartet wird, dass Flick die Dreierabwehrkette aus Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Lukas Klostermann testet, mit David Raum links und Marius Wolf rechts auf den Außenpositionen.

Emre Can wäre in dieser Formation wahrscheinlich der klare Sechser, den Flick zuletzt manchmal thematisiert hatte. Vor ihm dürfte neben Joshua Kimmich Florian Wirtz starten. Flick muss auf den Leipziger Timo Werner (Sprunggelenksverletzung) verzichten. Ilkay Gündogan und Robin Gosens werden nach dem Champions-League-Finale in Istanbul erst am Mittwoch zur Mannschaft stoßen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland: Trapp/Eintracht Frankfurt (32/6) - Klostermann/RB Leipzig (27/21), Rüdiger/Real Madrid (30/57), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (23/9) - Wolf/Borussia Dortmund (28/2), Emre Can/Borussia Dortmund (29/39), Kimmich/Bayern München (28/76), Raum/RB Leipzig (25/17) - Wirtz/Bayer Leverkusen (20/6) - Havertz/FC Chelsea (24/34), Füllkrug/Werder Bremen (30/6)

Ukraine: Trubin/Schachtar Donezk (21 Jahre/4 Länderspiele) - Konoplja/Schachtar Donezk (23/3), Swatok/SK Dnipro-1 (28/1), Matwijenko/Schachtar Donezk (27/55), Sobol/Racing Straßburg (28/28) - Sydortschuk/Dinamo Kiew (32/54), Stepanenko/Schachtar Donezk (33/74) - Zygankow (FC Girona (25/44), Malinowskyi/Olympique Marseille (30/52), Mudryk/FC Chelsea (22/9) - Dowbyk/SK Dnipro-1 (25/16)