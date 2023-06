Der nächste Chip segelt in den Strafraum der Gäste. Diesmal sucht Goretzka den einlaufenden Kimmich, allerdings verspringt diesem der Ball. Wenig später wird Brandt steil in den Sechzehner geschickt, wo ihm eine Fußspitze fehlt, um die Kugel zu kontrollieren. In beiden Fällen nimmt Trubin das Leder auf.

Bisher trafen Deutschland und die Ukraine in acht Spielen aufeinander, von denen die Osteuropäer noch keine Partie gewannen. Zuletzt siegten die Deutschen im Herbst 2020 in der Nations League, als innerhalb weniger Wochen ein 3:1 in Leipzig einem 2:1 in Kiev folgte. Das letzte Freundschaftsspiel endete mit vielen Toren und einem 3:3.