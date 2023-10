USA-Reise der Nationalmannschaft Debütant Führich will alles genießen und alles geben Stand: 12.10.2023 00:28 Uhr

Frische Gesichter sollen die Nationalelf unter Neu-Coach Julian Nagelsmann wieder auf Vordermann bringen. Stuttgarts Chris Führich spricht über seine Form und seine Erwartungen.

Mit fünf Assists und zwei Treffern in sieben Partien gehört Chris Führich aktuell zu den formstärksten Spielern, auf jeden Fall zu den besten Vorbereitern der ganzen Bundesliga. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ihn nun auf die USA-Reise der Nationalmannschaft eingeladen - verdienter Lohn für den Offensivspieler, der gerade mit dem VfB Stuttgart für Furore sorgt.

Nach dem Training am Mittwoch (11.10.2023) sagte Führich zur Sportschau: "Vor einem Jahr hätte ich nicht dran geglaubt, hier dabei zu sein, es ging alles sehr sehr schnell. Ich bin einfach unfassbar dankbar, hier dabei zu sein, es gibt nichts Größeres, als für sein Land zu spielen."

"Mein Ziel waren Scorerpunkte"

Was ihn derzeit so stark macht, beschreibt er so: "Ich arbeite viel, um immer besser zu werden und das nächste Level zu erreichen. Mein Ziel vor der Saison war es, Scorerpunkte zu sammeln, mit der Mannschaft und dem neuen Trainer funktioniert das sehr gut. Jetzt möchte ich einfach soviel mitnehmen wie es geht, ich will alles genießen und alles geben."

Für das Testspiel am Samstag (21 Uhr MESZ/Live-Ticker bei sportschau.de) in Hartford/Connecticut gegen die USA ist der Kader mittlerweile komplett, auch Arsenal-Star Kai Havertz ist nach seiner Zahn-Operation inzwischen beim DFB-Team angekommen. Ob Havertz schon am Samstag oder erst am Dienstag in Philadelphia gegen Mexiko (ab 1.45 Uhr MESZ, live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de sowie im Live-Ticker) auf dem Platz stehen wird, ist noch offen.

Nationalspieler Kevin Behrens

Andrich und Behrens hoffen auf Debüt

Ebenso wie Führich hoffen auch Union-Mittelstürmer Kevin Behrens und Leverkusens Mittelfeldmann auf ihr Debüt für Deutschland. Behrens war in der Vorsaison maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Eisernen für die Champions League qualifiziert haben. In der aktuellen Spielzeit steht er trotz der Ergebniskrise der Unioner auch schon wieder bei vier Saisontoren.

Andrich hat zuletzt bei Top-Team Bayer Leverkusen zwar seinen Stammplatz verloren, weil Granit Xhaka und Exequiel Palacios in Gala-Form sind. Nagelsmann ist aber überzeugt von Andrich und setzt auf dessen Robustheit und Zweikampstärke auf der Sechser-Position.