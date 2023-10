Fahrplan der Nationalmannschaft Nationalelf auf USA-Reise - und dann? Stand: 09.10.2023 10:49 Uhr

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für knapp anderthalb Wochen in die USA. Was dort passiert und wie es weitergeht.

Der DFB-Tross fliegt am Montagnachmittag (09.10.2023) zunächst von Frankfurt am Main nach Boston. Nach der Ankunft am Nachmittag Ortszeit geht es direkt weiter ins erste Quartier nach Foxborough.

Auf dem Trainingskomplex der New England Patriots aus der National Football League und der New England Revolution aus der Major League Soccer wird Nagelsmann mit seinem Stab um Co-Trainer Sandro Wagner den 26-köpfigen Kader auf das erste Länderspiel gegen die USA vorbereiten.

Die erste Trainingseinheit findet am Dienstag (21 Uhr deutscher Zeit) statt. Am Freitag reist das Team nach dem Abschlusstraining nach Hartford. Das Spiel gegen die USA wird dann am Samstag (21 Uhr deutscher Zeit) in Hartford angepfiffen.

Nach dem Spiel gegen die US-Auswahl geht es direkt weiter nach Philadelphia, wo am Mittwoch (02.00 Uhr deutscher Zeit) das zweite Testspiel gegen Mexiko stattfindet. Am Tag danach fliegt das DFB-Team zurück nach Deutschland.

Test gegen die Türkei in Berlin

Sein Heimdebüt als Bundestrainer feiert Nagelsmann im Berliner Olympiastadion. Die Nationalmannschaft tritt am 18. November (20.45 Uhr) in der EM-Endspielarena in der Hauptstadt zu einem Testländerspiel gegen die Türkei an.

Länderspiel in Wien gegen Österreich

Nach dem Duell gegen die Türkei folgt zum Jahresabschluss noch ein Testspiel am 21. November (20.45 Uhr) in Wien gegen Österreich zur EM-Vorbereitung. Am 2. Dezember (18.00 Uhr) werden in Hamburg die EM-Gruppen ausgelost. Deutschland ist als Gastgeber als Kopf der Gruppe A mit Spielen in München (14. Juni), Stuttgart (19. Juni) und Frankfurt (23. Juni) gesetzt.

Die Daten im Überblick Wann? Was? Montag, 9. Oktober Abreise in die USA Samstag, 14. Oktober Länderspiel gegen die USA Mittwoch, 18. Oktober Länderspiel gegen Mexiko Mittwoch, 18. Oktober Rückkehr aus den USA Samstag. 18. November Länderspiel gegen die Türkei Dienstag, 21. November Länderspiel in Österreich Samstag, 2. Dezember EM-Gruppenauslosung