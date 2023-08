Start in La Liga Rote Karte, nur Remis - Barcelona stolpert gegen Getafe Stand: 13.08.2023 23:57 Uhr

Beim Debüt von Ilkay Gündogan: Der FC Barcelona hat am Sonntagabend (13.08.2023) in der Primera División überraschend nur remis gespielt beim FC Getafe. Real Madrid hingegen gewann ohne Probleme gegen Athletic Bilbao. Jude Bellingham traf in seinem ersten Spiel in La Liga.

Mit Robert Lewandowski und Neuzugang Ilkay Gündogan in der Startelf und mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen als Kapitän startete der FC Barcelona beim FC Getafe in die neue La-Liga-Saison. Doch der Start war einer, den sie bei "Barça" sicher gerne schnell wieder vergessen würden.

Tore fielen keine in einer Partie, die beide Mannschaften mit je einem Feldspieler weniger beendeten. Zunächst sah Barcelonas Raphina wegen einer Tätlichkeit Rot (42.), in der zweiten Hälfte dann auch Getafes Jaime Mata (57./wiederholtes Foulspiel). Die Schlussphase der Partie erlebte auch Barcelonas Trainer Xavi aus ungewohnter Perspektie. Er hatte sich zu heftig über Entscheidungen des Schiedsrichters César Soto Grado aufgeregt, weshalb der Xavi gut 20 Minuten vor Ende auf die Tribüne schickte.

Gündogan hat die Chance, scheitert aber

Und Gündogan, der La-Liga-Debütant? Tauchte im Mittelfeld von "Barça" oft halblinks auf und hatte vielleicht die beste Chance des amtierenden Meisters, als er aus kurzer Distanz an Getafes Schlussmann David Soria scheiterte (77.). Wenig später wurde er ausgewechselt. Gündogan (32) war in diesem Sommer von Champions-League-Sieger Manchester City zum spanischen Meister gewechselt.

Am Ende nochmal Aufregung

Als alles nach einem torlosen Remis aussah, als bereits die 13. Minute der Nachspielzeit lief, gab es noch einmal Aufregung. Ein Verteidiger von Getafe berührte Barcelonas Ronald Araújo im Strafraum, aber war das auch ein Strafstoß? Schiedsrichter César Soto Grado pfiff ihn nach Ansicht der Videobilder nicht, er ahndete stattdessen ein vorausgegangenes Handspiel von Gavi.

Bellingham trifft beim Debüt - Real siegt ohne Probleme

Bereits am Samstag (12.08.2023) hatte Real Madrid mit Neuzugang Jude Bellingham im zentralen Mittelfeld einen erfolgreichen Start in die Saison in La Liga gefeiert. Der Ex-Dortmunder erzielte beim 2:0-Sieg gegen Athletic Bilbao seinen ersten Liga-Treffer für die "Königlichen".

Rodrygo (28.) hatte Madrid in Führung gebracht, ehe Bellingham mit einem Volleyschuss im Anschluss an einen Eckball per Aufsetzer zum 2:0 traf (36.). Real Madrid, bei dem die Deutschen Toni Kroos und Antonio Rüdiger sowie Routinier Luca Modric zunächst auf der Bank saßen, lieferte beim Angstgegner der vergangenen Jahre eine souveräne Leistung ab.

Nachdem Rodrygo mit einem Schuss ins kurze Eck gegen Spaniens Nationaltorwart Unai Simon die Führung erzielt hatte, waren die Gäste auf Kurs. David Alaba scheiterte kurz darauf aus kurzer Distanz (34.). Aber besser machte es dann Bellingham. Der 103-Millionen-Euro-Transfer stand bei einem Eckball völlig frei. Den Schuss traf der Engländer dann zwar nicht richtig, aber die Kugel flog als Aufsetzer unhaltbar über Simon ins linke Eck.

In Durchgang zwei ließ Real, bei dem Rüdiger und Kroos eingewechselt wurden, nichts mehr anbrennen.