La Liga Lewandowski rettet Barca bei Celta Vigo Stand: 17.02.2024 21:03 Uhr

Der FC Barcelona hat dank eines Elfmetertreffers von Robert Lewandowski in der Nachspielzeit einen glücklichen Sieg bei Celta Vigo errungen. Barca verkürzte als Dritter vorerst den Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid, die "Königlichen" können aber bei Rayo Vallecano nachziehen.

Sturm-Routinier Lewandowski war der Matchwinner für Barca, mit einem verwandelten Foulelfmeter in der siebten Minute der Nachspielzeit sicherte Lewandowski am Samstag (17.02.2024) den 2:1-Erfolg der Katalanen bei Celta Vigo.

Im ersten Anlauf vom Punkt war er noch an Celta-Keeper Guaita gescheitert, der allerdings beim Schuss vor der Torlinie stand. Bei der fälligen Wiederholung des Elfmeters behielt Lewandowski die Nerven und traf zum Sieg.

Lewandowski mit Doppelpack bei Barca-Sieg gegen Vigo

Der Pole hatte kurz vor der Pause schon Barcas Führungstreffer erzielt (45.). Iago Aspas (47.) glich gleich nach ddem Seitenwechsel für Vigo aus. Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen war bei dem abgefälschten Schuss chancenlos. Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan wurde erst in der 58. Minute eingewechselt und erlebte eine packende Nachspielzeit.

Real Madrid am Sonntag bei Rayo Vallecano

Mit 54 Punkten festigte Barca den dritten Tabellenplatz in der spanischen La Liga. Spitzenreiter Real Madrid (61 Punkte) spielt am Sonntag (14 Uhr) gegen Rayo Vallecano. Der Tabellenzweite Girona tritt am Montagabend bei Athletic Bilbao an.